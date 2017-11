Gorillaz sorprende con video en 8-bits de “Garage Palace”

La banda virtual lanzó su video en el formato de muchos de los videojuegos más entrañables

Damon Albarn, líder y mente creativa de Gorillaz, comentó recientemente en una entrevista para Zane Lowe, que tenía más de 40 nuevas canciones escritas y listas para ser lanzadas, y hoy podemos ver que esto era una realidad, pues Gorillaz ha lanzado sencillo tras sencillo y parecen no tener un límite.

“Puedo mantenerme en el juego por al menos 18 meses”, dijo Albarn y la más reciente prueba de ello es “Garage Palace”, tema a dueto con Little Simz ,incluido en su disco “Humanz” y del que acaban de lanzar un peculiar video en formato de 8 bits, tal como eran editados los videojuegos en sus años más entrañables.

“Garage Palace” es un tema que se suma a “Sleeping Powder” como las canciones inéditas que han sido lanzadas como sencillo, luego de la entrega de “Humanz” y Albarn asegura que no serán las únicas, pues pretende lanzar al menos un par de temas más en lo poco que resta del año. Así mismo destaca que se encuentra trabajando muy de cerca en el estudio con Flume y Mike Will Made It, lo cual sin duda resultara en más colaboraciones, que hasta ahora al menos la que han tenido con Little Simz ha sido bien recibida por la fanaticada.

El videoclip de “Garage Palace”, estuvo a cargo del ilustrador McKay Felt y el director Noah Harris, quienes unieron sus talentos para lograr recrear en 8 bits, un viaje bastante bizarro, en el que se puede ver a Simz en medio de una batalla, un recorrido cual videojuego de misiones en el que debe ir enfrentando diferentes obstáculos y batallas, en medio de callejones oscuros. Sin embargo, no lo hará sola, pues antes de llegar a la cima de una montaña para librar la batalla final, se le unen los Gorillaz, que efectivamente no la dejarán pelear sola.

Una escultura gigantesca de Buda es con lo que se remata este tremendo video, donde Simz y Gorillaz se unen de manera virtual y musical.

Hasta ahora, el video ya rebasa las 900 mil visitas en Youtube, mientras que se posicionó en número 26 de tendencias el día de su estreno.

Cabe destacar que el disco “Humanz” en su edición de lujo consistirá en 14 viniles de 12’’, a color y empaquetados de manera individual, además con portadas independientes. Lo mismo, cada uno de los temas incluirá un lado B o bonus track inédito, en tanto la caja contendrá un libro de 54 páginas con arte inédito realizado por Jamie Hewlett y una tarjeta de descarga digital, razones suficientes para que los fans adquieran lo que además de buena música, serán artículos de colección.

El 1 de noviembre Gorillaz arrancó una gira que pasará de entrada por Estados Unidos y Europa, mientras que el próximo 16 de diciembre encabezarán el Festival BUE.