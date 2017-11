“Gracias, ésta es mi música”: Enrique Guzmán

La leyenda viviente del rock and roll mexicano regresó al Auditorio Nacional con toda la nostalgia y romance

Asael Grande

La leyenda viviente del rock and roll mexicano, Enrique Guzmán, pionero del género junto a Los Teen Tops, regresó al escenario del Auditorio Nacional para festejar 60 años de trayectoria artística, que incluye más de 27 álbumes en solitario, que han logrado colocarlo como el máximo referente de toda una época. Su carisma sobre el escenario y la peculiar alegría de su voz, conquistó una vez más a un público que lo festejó como se merece, con un espectáculo único.

Con una orquesta en vivo que entonó los acordes de sus más grandes éxitos, Enrique Guzmán volvió a endulzar el oído del público con sus más grandes éxitos, acompañado por una gran orquesta (dirigida por Pepe Villar), músicos, y un cuerpo de coristas, quienes comenzaron el concierto con los temas Mi corazón canta y Te seguiré, no sin antes, proyectarse por las pantallas del recinto un video introductorio con imágenes del cantante durante su juventud: “tengo mucho que agradecer, los aplausos, los sueños realizados, los viajes, y también mis esfuerzos, mis pocas visitas a los hospitales, los dolores renales; total, el balance es bueno, mis errores, mis aciertos, todo suma, arroja todo el esfuerzo, doy gracias a la vida, dejo una huella que no cualquiera puede borrar, la gente que no sabe quién soy, me reconocen, me sonríen y me estrechan la mano, no creo que haya nadie más satisfecho que yo, esta vida es la mejor, y hoy la comparto con ustedes, hace 60 años, cuatro ‘mocosos’ tuvieron el arrojo de ir a una compañía de discos, tenía yo 14 años, y grabamos La plaga, bienvenidos!”, dijo el dijo el anfitrión a su público, que no dejó de aplaudirlo y ovacionarlo.

La velada musical continuó con temas como Mi corazón canta, Te seguiré, Más y Con y por amor, que dieron paso a clásicos, como Agujetas de color de rosa, Tu voz, Tu cabeza en mi hombro, Buen viaje, Secretamente, y Cariño y desprecio. Después de recordar a cantantes, con quienes Enrique Guzmán cantó durante su carrera (Johnny Laboriel, Rocío Dúrcal, Manolo Muñoz), regaló a su público canciones como Las hojas muertas, Gotas de lluvia, 100 kg de barro, Por los recuerdos, Pensaba en ti, Quiero ser libre, Anoche no dormí, Popotitos, y La plaga, ésta última interpretada junto a una invitada muy especial, su hija Alejandra Guzmán, quien emocionada, felicitó a su padre: “es un honor ser tu hija, de estar frente a tu público, felicidades por 60, y gracias por tantos años, por tu música, de luchar por la vida, estoy muy orgullosa ‘papito!’”.

Para finalizar la noche, que quedará grabada en un material discográfico en CD y DVD, Enrique Guzmán cantó Lo sé, Acompáñame, Oye, Uno de tantos, Payasito y Dame felicidad, en lo que fue un recital musical lleno de recuerdos y nostalgia, pero sobre todo, de la presencia de un ícono de la música mexicana, del rock and roll: Enrique Guzmán.