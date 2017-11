Bogart Bonales lanza “On top of the world”

Con este disco, el cantante y compositor asegura que en México hay talento para la música urbana y el reggaetón

Arturo Arellano

Bogart Bonales es un talentoso cantante y compositor mexicano, que ha oscilado en géneros, como la balada y el pop durante toda su carrera; sin embargo, ahora decide incursionar en la música urbana, asegurando que no sólo países como Colombia tienen la capacidad de destacar en ese género, sino también los mexicanos. Para muestra de ello su nuevo disco, titulado “On top of the world”, en el que incluye una mayoría de temas de su autoría y sólo dos covers, uno junto a Jenny & The Mexicats y otro de los Auténticos Decadentes, ambos llevados a su estilo.

Bonales celebra el gran éxito en plataformas digitales, llegando al #4 en ReverbNation, uno de los portales de música más importantes y en entrevista con DIARIOIMAGEN dijo: “en toda mi vida he cantado diferentes géneros; sin embargo, mi sello siempre va a ser el romanticismo, eso está en mi voz, aunque quiera no lo puedo quitar. Estuve en Comando Tiburón, un grupo de música urbana e incluso en las grabaciones me decían que dejara de cantar, que no podía cantar el reggaetón así, pero no sé cantar de otra manera. Realmente el sello está en mi interpretación, son canciones con contenido, que dicen algo, que proponen, tienen historia”.

Sobre el disco destacó: “es casi en su totalidad de mi autoría, salvo dos temas, uno que es ‘La Diabla’ de Jenny & The Mexicats, con quienes hice un remix y el otro un cover de Auténticos Decadentes “Tu forma de ser’, una canción que estuvo en mi disco anterior, pero ahora es una versión en urbano, este tema fue la apertura a conocer al productor de mi disco, no encontraba a alguien que me diera el sonido que quería, pero con la prueba de este tema me convenció. Soy el autor de 9 de los 11 temas que están en el disco. La aceptación de la gente ha sido fantástica”.

Adelantó que “el género que está en el disco ya lo había definido, era más bien que no me había atrevido a hacerlo, pero es algo muy casado con los latinos, colombianos, puertorriqueños, y de pronto se cree que en México no hay, no se nos da el crédito a cantarlo, pero me han dicho que lo hago bien, soy de Culiacán y me atreví sin perder mi esencia que es lo romántico. El disco tardó un año, se hizo de principio a fin, no son canciones encajonadas, todo se escribió de ceros”.

De su show en vivo comentó: “de momento estoy haciendo sólo promoción del disco, porque estoy preparando muy bien lo que será el show en vivo, de pronto me costó trabajo el brinco de la balada o los boleros, al pop y ahora al reggatón, porque subes al escenario cantas una balada y la gente escucha, canta contigo, todo tranquilo, pero en el caso de la música movida, la gente va a bailar, uno tiene que animar, que se diviertan, hay que bailar con ellos, eso es más complicado, pero lo estamos haciendo bien. Tengo mis bailarinas, Dj en vivo, músicos, el show que se está armando es muy bueno, se van a divertir”.

El disco de Bogart Bonales ya se puede escuchar en plataformas digitales y en formato físico se podrá conseguir en los shows en vivo.