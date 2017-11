Presenta Metepec ofrenda monumental de Día de Muertos

Actividades culturales gratuitas hasta el domingo

Metepec, Estado de México.- Por quinto año consecutivo, el municipio de Metepec rinde culto a los fieles difuntos en una ofrenda monumental que recorre la escalinata del Calvario, para recibir a vecinos y visitantes que forman parte de la tradición mexicana que da identidad en el mundo y que es considerada por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

Son más de 150 metros lineales que envuelven el tapete realizado por el maestro Juan José María Hernández Fernández, miembro de una de las familias de artesanos alfombristas más importantes de Huamantla, Tlaxcala, que tiene más de 32 años de experiencia y es reconocido por ser un promotor y difusor de la tradición, además de haber creado la Asociación Civil de Alfombristas de Huamantla. El tapete mide 35 por siete metros y fue realizado con semillas, flores, fruta y verdura, representando la dualidad de la vida y la muerte en un árbol de la vida.

Alrededor, se aprecian ofrendas que fueron montadas por las 52 delegaciones del municipio, nueve instituciones educativas, 16 expositores del Mercado del Arte, Scouts de México, Cruz Roja, asociaciones civiles, restaurantes y dependencias del Ayuntamiento de Metepec, que juntas muestran las tradiciones del pueblo alfarero.

Con olor a copal y un ritual acompañado de danzas a cargo del grupo Ollin Yoliztli “Vida y Movimiento” y el sacerdote náhuatl, Fabián Gómez Montaño, se llevó a cabo el encendido oficial de la Ofrenda Monumental, donde participaron niños, jóvenes y adultos que recorrieron cada espacio del lugar emblemático para apreciar las diversas formas de recordar a los que ya no están de forma física.

“En Metepec, preservamos nuestro legado cultural a través de esta Ofrenda Monumental que conserva los elementos originales y que está abierta al público para ser visitada. A partir de este día y hasta el domingo 5 de noviembre, ofrecemos un festival cultural lleno de magia y alegría, que enaltece nuestra identidad, donde disfrutarán de conciertos, recorridos de leyendas, dramatizaciones en el panteón municipal, obras de teatro y maratón de cine”, señaló la presidenta del DIF Metepec, Gabriela Bringas Abarca, en la inauguración del Festival de Día de Muertos 2017.

Para cerrar la noche “Big Band Jazz Metepec” ofreció un concierto con temas como The Pink Panther, The Entertainer y Earth,Wind and Fire. La agrupación surgió con la intención de llevar la música de grandes compositores a todos los públicos posibles, además de brindar un sano entretenimiento. Fundada en el mes de mayo y dirigida por el Maestro Raynaud Hernández, la Big Band Jazz Metepec tiene entre sus planes continuar ampliando su repertorio y llevar a cabo presentaciones navideñas con un estilo más contemporáneo.

Previamente al encendido de la Ofrenda, se llevó a cabo la macroclase de zumba en la Plaza Benito Juárez, la “Marcha de Catrines y Catrinas” y la “Rodada del Terror” con Rueda Metepec. Así vecinas y vecinos disfrutaron de una noche memorable en compañía de sus familias.