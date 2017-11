Las calaveras póstumas de El Poeta del Nopal (†)

Francisco Rodríguez

Don Alfredo Álvarez Barrón falleció el más reciente 14 de septiembre, tras varios meses de sufrir padecimientos que incluso lo llevaron al quirófano. Sus enfermedades no disminuyeron. Por el contario, se agravaban. Aún así, don Alfredo siguió enviando con regularidad los epigramas de El Poeta del Nopal, publicados en este espacio y, también, en el portal MX Político… hasta prácticamente sus últimos días.

Presentía su muerte. Y por tal fue que en abril comenzó a escribir sus gustadas Calaveras que, desde hace cuatro años, se publican en el Índice Político. El correo que las incluía, traía un mensaje de don Alfredo:

“Parece que de tanto coquetear con La Muerte ésta se lo tomó en serio y me tendió la celada perfecta: mi último análisis de antígeno prostático resultó con un valor de 8.4 mg/ml, una relación porcentual de 2.82 y con una probabilidad de cáncer de 56%. El urólogo me dice que esto aún no es determinante, pero yo no me hago muchas esperanzas. El dolor y una constante sensación de cansancio no auspician nada bueno. Y no es que me asuste La Calaca, se lo juro, lo que me asusta y desespera es morirme poco a poco, pero en fin, que sea lo que Dios quiera.

Le mando, antes de que el cansancio y el desánimo me lo impidan, algunos epigramas y unas cuantas calaveras que alcancé a escribir.

Con respecto a su columna del miércoles pasado ¿Qué apodo le pondrá la historiaa EPN?: El apodo es lo de menos, lo importante es saber que una vez concluido su mandato, no habrá lugar en el mundo donde pueda esconderse. El odio y el desprecio de millones de mexicanos lo perseguirán hasta la muerte.

“Triste destino, por cierto,

ningún as bajo la manga:

ya no hay vapor Ipiranga

para llevarlo a buen puerto.

“Y éste otro que titulé ‘Una pálida sombra’ y que se refiere básicamente a lo que podría ocurrir en el 2018, debido a la mala relación entre López Obrador y las Fuerzas Armadas:

“(Léase a ritmo de endecasílabo)

“Volverán las oscuras chachalacas

a ensuciar nuestras magras elecciones,

volverán los reclamos a montones

y el olor peculiar de la resaca;

volverán a parir las vacas flacas,

volverán a dolernos los motivos,

volverá a demostrar que sigue vivo

y coleando el voto de la ignorancia,

volverá a parecer a la distancia

una pálida sombra verde olivo.

“Y ahora la calavera más pícara, ingeniosa e irreverente de todos los tiempos. Apelo a la fortaleza espiritual de Don Guillermo Farber para superar el trago amargo. Se intitula, convenientemente, ‘La novena cirugía’:

“La novena cirugía

fue trágica, el matasanos,

artritis en las dos manos,

lo convirtió en carnes frías,

y por fatal ironía,

Satán mientras lo sancocha,

sutilmente le reprocha

con honda preocupación:

te falta una operación:

¡es la operación jarocha!

“Un viejo conocido suyo:

“Adolfo Pérez-Guardado

“Inobjetable cultura

y sólidas convicciones,

en foros y discusiones

actuaba con mano dura;

guardó en la fría sepultura

su desteñida bandera,

sus gritos de plañidera

y el insulto monocorde

(tuvo un epitafio acorde

a una infeliz verdulera).

“Otro de mis grandes héroes:

“Chuck Berry (1926-2017)

“En los campos de algodón

alrededor de Louisiana,

siete días a la semana

practicaba su lección,

y con feroz intuición

dimensionó un ritmo puro,

años después, sin apuro,

dio el salto hacia el infinito

pero dejó por escrito

como volver del futuro.

“Roy Campos.

(Consulta Mitofsky)

“Vagando como alma en pena,

víctima de un maleficio,

llegó a ofrecer sus servicios:

más barato por docena;

el amo de la pepena,

pensó la Dama enlutada,

preferiría una mentada

de algún panista insepulto,

¿puede haber mayor insulto

que una encuesta cuchareada?

“Felipe Calderón Hinojosa

“En Michoacán los caminos

convirtió en valle de muertos

y por tales desaciertos

lo sacaron de Los Pinos;

los panistas pe…regrinos

dijeron que fue un compló

y el pueblo lo sepultó,

por cierto, de fea manera,

debajo de alguna higuera

que nunca reverdeció.

“Juan Antonio Ibarra Rodríguez (1931-2016)

(Barman de La Casa Verde)

“Un barman por tradición,

un atleta de altos vuelos,

corría sin tocar el suelo

en la media maratón;

cuando el chamuco panzón

llegó hasta La Casa Verde

“perro que ladra no muerde”

gritó Juanito el valiente,

a mí me pelas los dientes

pues la casa… nunca pierde.

“Raquel Ortega Ramírez.

(Una quel Ortega Ramírez.

(Una calaverita para niños)

“Futura chef de cocina,

campeona de natación,

un enorme corazón

y sencillez que ilumina;

un día la infame Catrina,

con intenciones malsanas,

se le acercó muy ufana

pero al ver tanta inocencia

pensó con benevolencia:

mejor regreso mañana.

“Y lo que podría ser mi propio epitafio:

“El Poeta del Nopal

“A punto de fallecer,

y con La Muerte a un costado,

solo exclamó, resignado:

al fin y al cabo es mujer;

se fue para no volver

y con él la picardía,

su tumba olvidada y fría,

está en un lugar discreto:

Callejón del Mono Prieto

esquina con Utopía

(si algunos cabezas huecas

pensaran: esto es un chiste,

dicho callejón existe

está en mero Zacatecas)

“Es todo lo que tengo escrito hasta el día de hoy, le reitero una vez más mi eterno agradecimiento, para este humilde servidor fue un honor, inmerecido por cierto, compartir espacio con un periodista de altos vuelos.”

El honor ha sido mío, don Alfredo. Se le extraña.

Descanse en paz.

