Bartlett y Barbosa acusan a Herrera y Sánchez: al final, transaron

Tras la puerta del poder

Roberto Vizcaíno

Una vez más se confirma que el origen define el destino de los hechos.

Para no pocos nos quedaba claro que el frente legislativo integrado al vapor por el PAN, PRD y PT-Morena en el Senado para defender al tramposo ex fiscal electoral Santiago Nieto, no auguraba buen fin.

No hablo de que Nieto los dejó colgados de la brocha.

No, esa alianza no auguraba buen fin porque en el fondo de esa alianza estaban nada más y nada menos que los enemigos más irreconciliables del momento: Ricardo Anaya y Felipe Calderón por Acción Nacional… Los Chuchos y otras tribus antilopezobradoristas por el PRD, y… Andrés Manuel López Obrador representado por Manuel Bartlett y Miguel Barbosa.

Todos ellos apoyaron públicamente con declaraciones en medios a sus senadores en el intento de reponer a Nieto.

Aquello fue una señal clara de que todos ellos habían enviado a sus senadores a golpear al PRI y al gobierno de Enrique Peña Nieto.

Era obvio que el titular de la Fepade, al investigar a Emilio Lozoya por el caso Odebrecht, pretendía dejar establecido en un proceso judicial que en la campaña electoral de Peña Nieto hubo dinero de sobornos.

Ese era el objetivo, no Lozoya.

Ese fue el cemento que unió a quienes se odian y combaten con todo. A Anaya y Calderón con AMLO y Los Chuchos.

Barbosa y Bartlett acusan

Todo iba de lo mejor para esa alianza legislativa hasta el miércoles pasado, cuando en la Junta de Coordinación Política que preside la mexiquense Ana Lilia Herrera, los coordinadores Emilio Gamboa (PRI), Fernando Herrera (PAN) y Luis Sánchez (PRD), firmaron el acuerdo para no trabajar jueves y viernes.

En ese lance dejaron fuera a Manuel Bartlett y a su Sancho Miguel Barbosa.

Convenir el puente de Día de Muertos significaba ratificar el cese definitivo de Santiago Nieto como titular de la fiscalía electoral.

Y es que el viernes 3 de noviembre vencía el plazo legal para que el Senado pudiera objetar la remoción del funcionario.

Según Bartlett ahí se rompió el acuerdo de la alianza establecida por él, por el panista Herrera y el perredista Sánchez.

Luego de más de una semana de mantener en las primeras planas el caso Nieto, los coordinadores del PAN y PRD, no el del PRI y el del Verde, daban carpetazo al asunto, se lamentó el ex gobernador poblano.

No había más: “transaron”.

Luego de eso va a ser muy difícil que se vuelva a dar una alianza entre esos tres. Bartlett y Barbosa a lo mejor irían a un nuevo Frente, pero su mesías no quiere saber nada de eso.

Quieren un extraterrestre

Bajo la perspectiva de que la remoción de Nieto es ya una verdad histórica, el coordinador de los senadores del PAN, el aguascalentense Fernando Herrera pide que el siguiente fiscal electoral sea casi un santo.

En reconocimiento de que Santiago Nieto engañó al Senado, ya que antes de ser designado titular de la Fepade, trabajaba con Miguel Barbosa y la fracción del PRD, y ambos lo ocultaron durante el proceso de elección, Herrera dice que, el siguiente fiscal electoral no debe tener ningún vínculo con ningún partido.

En el proceso de selección del nuevo fiscal que deberá iniciar esta semana, agregó, “será fundamental la participación y el acompañamiento de la sociedad, en consultas públicas que deberán llevarse a cabo como parte del método de elección”, dijo.

Serán las universidades públicas y privadas, institutos de investigación, asociaciones civiles, organizaciones no gubernamentales, ciudadanos y demás organismos interesados, de donde salga el mejor perfil del nuevo titular de la Fepade, precisó.

“Y, claro, sin que haya sido dirigente desempeñado ningún cargo de dirección nacional, estatal, distrital o municipal en algún partido político en los seis años anteriores a la designación, como ha sido requisito legal, no debe existir ningún asomo de duda de las personas sobre vínculos partidistas.

“Mantendremos también nuestra exigencia de que el fiscal electoral sea una persona proba, que goce de independencia y autonomía”, indicó para dar por cerrado y sepultado el caso Nieto.

Anuncio

Quien dio la sorpresa en pleno puente laboral, fue el presidente Enrique Peña Nieto al anunciar un nuevo yacimiento de petróleo y gas asociado en Cosamaloapan, al sur del Puerto de Veracruz.

Este yacimiento, indicó, cuenta con más de mil 500 millones de barriles con lo cual México sumaría unos 350 millones de barriles de reservas totales probadas, probables y posibles.

El anuncio lo hizo Peña Nieto al acudir al montaje de la torre fraccionadora de la planta de Coque, en la Refinería Miguel Hidalgo de Tula, Hidalgo.

El nuevo yacimiento es el hallazgo más importante en campos terrestres que haya realizado Pemex en los últimos años, comentó.

Su explotación se iniciará, agregó, relativamente pronto, y con costos más bajos ya que su ubicación es muy cercana a la infraestructura de Pemex en la zona lo que va a permitir que se extraiga el petróleo de manera más fácil, dijo.

Candidato hasta el

15 de diciembre: ochoa

Entrevistado al salir del sexto y último informe del gobernador Rubén Moreira, el dirigente del PRI Enrique Ochoa Reza aseguró tener encuestas que indican que el Frente Ciudadano PAN, PRD, MC va en picada.

“A causa de las mentiras y traiciones de Anaya con respecto a Margarita Zavala, el frente ha perdido impulso electoral y terminará, en tercer o cuarto lugar”, pronosticó.

Por el contrario el PRI, aseguró, va unido y con método claro para la elección de su candidato presidencial y para los otros cargos en juego en 2018.

“La fecha que ha determinado la autoridad electoral es el 15 de diciembre y en ese sentido seremos respetuosos de las fechas límite que ha establecido la autoridad electoral”, afirmó.

Ochoa Reza desechó por otra parte la posibilidad de que el Trife pudiera avalar el dictamen último aprobado por 6 a 5 votos en el INE, donde se establece un nuevo rebase del tope de gastos de campaña en contra del gobernador electo Miguel Riquelme.

“Por una votación mínima de 6 a 5 determinaron que hay 84 spots difundidos en redes sociales que ellos están contabilizando como un gasto incremental.

“El PRI presentó hoy ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la impugnación que demuestra que esos 84 spots fueron analizados y revisados previamente, con toda oportunidad, por la autoridad electoral.

“Son cosa juzgada. No hay nada nuevo. Y en consecuencia no deben ser contabilizados como un elemento adicional para los gastos de la campaña”, subrayó.

El Trife deberá dictaminar este caso antes del 1 de diciembre, fecha prevista para el cambio de gobierno en Coahuila.

rvizcainoa@gmail.com

www.endirecto.mx

@_RVizcaino

facebook.com/rvizcainoa