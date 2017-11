Los rostros del rap mexicano en “Somos lengua”

El documental retrata las diferentes maneras de hacer y vivir el hip hop en un país lleno de diversidad cultural

Arturo Arellano

El lenguaje de las calles y la realidad ha sido plasmado en rimas desde finales de los años 70 en Estados Unidos, donde surgió la cultura del rap y el hip hop, no obstante y justo como lo hace el arte, se volvió universal, llegando a todos los rincones del mundo, donde se fue adecuando a los diferentes entornos. México no fue la excepción y quizá por la cercanía con el país vecino del norte, tiene también un gran acervo en ese tenor, acervo que ahora queda plasmado en el documental “Somos lengua”, que retrata incluso las diferentes formas de hacer y vivir el rap dentro de un mismo territorio, en este caso México.

Kyza Terrazas es el director del trabajo cinematográfico y en entrevista para DIARIO IMAGEN, habló tanto del proceso creativo como de la distribución a su estreno: “hacer la película fue una experiencia grata y transformadora, un viaje a cinco diferentes territorios de México, un viaje a cierta parte de la juventud y una cultura muy rica y vibrante como es el hip hop, superó mucho mis expectativas, por proyectos como este uno agradece dedicarse a esto”.

Refiere que “el cómplice principal de esta película es Felix Dávalos, porque a través de él empecé a conocer un poco más de lo que se hace en México en este tenor, juntos creímos que era magnifico hacer un documental, lo concretamos y empezamos a ir a estas ciudades a reunirnos con estos personajes ocultos del rap en suelo azteca. Investigamos y unos nos llevaban a otros. Mi relación con el rap siempre ha sido íntima, porque es algo que siempre me ha gustado mucho desde niño y que sigo escuchando, no obstante mi relación con esa cultura en México era completamente nula, pero ahora siento que he entrado en ella, con esta película espero haber contribuido en algo, a darle cara y vida a la cultura del rap mexicano”.

Asegura también que “el rap es algo que desde sus inicios ha tenido el papel de hablar con la verdad sobre la realidad, a finales de los setentas en el Bronx de Nueva York, era un contexto urbano violento, complicado, de muchos contrastes y violencia juvenil. Pero el rap a través de la fiesta y otras cosas siempre fue un instrumento de pacificación. En México no es diferente, porque al nombrar las realidades, al contarlas y relatarlas, yace una vía de expiación y exorcismo, a la par de reflexión al respecto. Esto es magnífico, ya que es una vía de expresión sin violencia, se rapea sobre lo que nos molesta”.

Por otra parte, destaca que “el hip hop, es también una manera de interesarte por el lenguaje, literatura, cultura, poesía, retratar tu realidad. De hecho muchos de los raperos que están en la película se dedican a dar talleres en zonas muy marginadas, ahí está el ejemplo de que el hip hop salva vidas, es verdad. En México musicalmente se construye a partir de grabaciones ya hechas de aquí y de allá. Se ha mexicanizado con cumbia, con radio mexicano, suena y sabe a México”.

El documental se estrenó en el FICUNAM ante más de 3 mil personas y ahora se proyectará del 10 al 16 de noviembre en 85 salas de Cinépolis.