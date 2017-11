“Billy Elliot” celebra en México sus inolvidables 250 representaciones

La bailarina mexicana Elisa Carrillo fue la encargada de develar la placa conmemorativa

Alejandro Gou anuncia que la temporada concluirá el próximo 30 de diciembre

Arturo Arellano

Con gran alegría se llevó a cabo una función especial del fastuoso musical “Billy Elliot” en el Centro Cultural Teatro 1, con motivo de sus 250 representaciones, por ello, el elenco contó además con la presencia de invitados especiales y una madrina de lujo, presentada por el productor Alejandro Gou; la bella y talentosa Elisa Carrillo, bailarina mexicana exitosa en el mundo y que se encargó de develar la placa conmemorativa.

La función arrancó pasadas las 17:30 horas cuando luego de la tercera llamada se apagaron las luces en el recinto y se encendió la pasión en el escenario, con un elenco repleto de gente talentosa que función tras función da lo mejor de sí en el escenario.

Así, encabezados por la primera actriz Norma Lazareno que esa noche cumplió 60 años de carrera y el pequeño Aarón Márquez, a quien le tocó interpretar a “Billy” en esta función, ofrecieron una noche de música, baile, reflexión y un gran mensaje de perseverancia.

Finalizada la función, el productor de la puesta en escena, Alejandro Gou, subió al escenario para agradecer a cada uno de los miembros de su equipo e invitar a la bailarina de la Ópera de Berlín, Elisa Carrillo, quien conmovida por el musical extendió el mensaje de la obra a sus palabras: “Me siento bastante emocionada porque la danza es algo que amo con todo mi corazón y creo que no hay nada más bello que llegar a un espectáculo en el que los niños y los adultos se acercan tanto a esta disciplina. Conozco esta historia, llegue a ver la película más de cinco veces; sin embargo, no hay nada como estar viéndola en vivo, sentir la pasión y la entrega de cada uno de ustedes (el elenco). Es primordial que los niños se acerquen al arte, que es la parte más sensible del ser humano, lo que más necesitamos con tantos problemas, así que es fundamental acercar a nuestros hijos al arte y a la cultura”.

Lo mismo, indicó que para ella, “Billy Elliot” es una historia inspiradora. “Billy Elliot es algo que motiva, y que hará que todos los padres de familia vean la danza de una manera diferente, lo mismo ayudará a que sus niños cumplan sus sueños. Todos llevamos un “Billy Elliot” por dentro, en cualquier profesión, en cualquier sueño, todos debemos luchar como “Billy” para cumplir nuestras metas. Yo pude recordar muchos momentos de mi vida que pasé y con esta historia me conmovieron de nuevo”.

Son seres humanos maravillosos, estos niños me tienen emocionada, porque es un espectáculo hecho por mexicanos. Hay tantas cosas que la gente no ve que suceden detrás de un escenario, tanto tiempo de ensayo, de preparar, tantos dolores pero también muchas alegrías, por ello los felicito a todos, por transmitirnos esa electricidad desde el escenario, son maravillosos y nuestros niños son el futuro, mis respetos a todos los involucrados, les deseo lo mejor”.

Con gran júbilo se develó la placa conmemorativa y Alejandro Gou anunció que la temporada de “Billy Elliot” terminará en la Ciudad de México el 30 de diciembre, para luego ir de gira por el interior de la Republica.

