Quintana Roo tiene aún 70 mil personas en pobreza extrema

Derecho de réplica

Yolanda Montalvo

Datos fueron y vinieron durante la Segunda Reunión Ordinaria del Grupo Directivo de la Estrategia Nacional de Inclusión en Quintana Roo, presentados por delegados y funcionarios del gabinete estatal sobre las condiciones de combate a la desigualdad que se realizan en el estado en los sectores de salud, educación y economía.

Aunque las cifras alegres, dadas por los funcionarios sonaban alentadoras, se está lejos aún de lograr la inclusión, pues el oficial mayor de la Sedesol, Rodrigo Alejandro Nieto Enríquez, recalcó a los funcionarios que en Quintana Roo existen unas 70 mil personas en pobreza extrema, que carecen, no sólo de dinero, sino también de educación, salud, servicios básicos y seguridad social, de todo en su conjunto.

El rezago educativo, el nulo acceso a la salud, a la seguridad social, van como como la espuma -para arriba- afirmó Nieto Enríquez.

Los servicios públicos son insuficientes para la población, lo que el oficial mayor de la Sedesol relacionó con el flujo migratorio de Quintana Roo, estado al que llegan a diario cientos de personas a radicar en busca de un mejor futuro.

Usar los recursos

El funcionario de la Sedesol les dio a los miembros del gabinete estatal y a los delegados un jalón de orejas y les pidió que usen los recursos federales destinados a los programas y proyectos sociales, pues de lo contrario, los van a perder, ya que es el onceavo mes del año y aún no se ejerce lo presupuestado. Más de un delegado federal puso cara de yo no fui al escuchar esto.

Le recuerdo que en el 2016 se perdieron algunos recursos de obras y proyectos, puesto que se dejaron de ejercer, ya que el gobierno de Roberto Borge desatendió o no comprobó las obras, pues le valió queso, porque ellos ya se iban

Menos porras

El oficial mayor de la Sedesol recordó a los funcionarios federales y estatales que las reuniones para checar los avances de la Estrategia Nacional de Inclusión no son para echarse porras entre ellos, de lo bien que van, sino por el contrario, conocer qué es lo que falta por hacer y coordinarse para alcanzar las metas y qué esperan, para que a la tercera reunión vayan mejor preparados, con un mapa del INEGI, que señale dónde están trabajando y dónde hace falta la intervención del gobierno para abatir la desigualdad, pues no puede cada uno, como burro sin mecate, implementar proyectos donde se les ocurra, sin ton ni son…uyyy, seguro que a más de uno de ellos aún le duele las sentaderas de la nalgadota que les dieron.

Trabajo articulado

El gobernador, Carlos Joaquín González, quien participó en esa reunión, también aprovechó para conminar a los asistentes a “trabajar articuladamente, todos juntos, lo que permitirá reducir las brechas de desigualdad entre el norte y el sur, entre las zonas urbanas y las rurales, mejorar las condiciones de vida de los quintanarroenses que aún viven en pobreza y exclusión, profundizadas por gobiernos anteriores que los abandonaron para dedicarse a beneficiar a un grupo de privilegiados”.

Sería una pena que no se usen los recursos federales, para lo que están destinados, cuando existen miles de personas que los necesitan, más aún, cuando su gobierno está en la búsqueda de mejorar el presupuesto del 2018 (aun con los recortes que anunció el gobierno central, a causa de la reconstrucción del país por los sismos que se presentaron en septiembre) les indicó a los funcionarios Carlos Joaquín, palabras que provocaron más de una cara colorada en la mesa…¿de vergüenza? o de molestia de que los echaron de cabeza.

Las “cajas de Pandora”

De las 1,500 cajas incautadas por la SEIDO a los clientes de la empresa First National Security, no se sabe qué ha salido referente a la investigación que se realiza, de manera supuesta, contra “Doña Lety” o “La 40”, lideresa de un cártel en Cancún y sus amigos, políticos y empresarios; empero, lo que ha aflorado, es la indignación de los ahora 600 arrendatarios, que aseguran, lo que guardan en las bóvedas, es de origen lícito y temen que se los lleven al baile con sus valores.

Tal como le comenté en este espacio, la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada recibirá hoy una lista en la que se anotaron ya 600 clientes de la empresa First National Security, en la que especifican los bienes que mantienen en las cajas de seguridad para que les sean devueltos, conforme a lo acordado con el diputado federal, José Luis “Chanito” Toledo Medina.

Empero, si “Chanito” Toledo y la lista de nombres no es suficiente para que sus pertenencias les sean devueltas, arderá Troya -ayyy nanita- y el viernes recorrerán su bloqueo una cuadra, con lo que el acceso a la Zona Hotelera quedará cerrado por el bulevar Kukulcán, incluso amenazan con hacer lo mismo del lado del aeropuerto. ¡Sopas perico!

¿Y la lana apá?

Que el chicote se les puede voltear por el palito a los 600 clientes de First National Security que reclaman sus pertenencias -porque de los otros 900 que no reclaman, como la banda el carro rojo, ya jamás se supo nada, jijijiji- pues, tanto la empresa como sus arrendatarios infringen la ley al tener dinero en efe en las bóvedas, pues según la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, eso no se debe hacer -ummmm, ¿eso lo sabrá El Peje?, digo, con eso de que no tiene en el banco, ni lo que gana como líder de Morena, ¿lo tendrá bajo el colchón?, jijijiji…hay se lo dejo de tarea.

¿Quién podrá ayudarlos?

El runrún de los 900 nombres que no aparecen en la lista, “Chanito” incluye a políticos, incluso al ex gobernador Roberto Borge; su casi ex esposa, Mariana Zorrilla; su cuate, el ex delegado de la Sedesol, Fabián Vallado; el ex secretario de Finanzas, Juan Pablo Guillermo, incluso al arzobispo Pedro Pablo Elizondo; sin embargo, por la secrecía de la investigación, los datos no se podrán corroborar con certeza hasta que el asunto concluya.

Incluso, dicen los propios arrendatarios, que ellos vieron como el finado Chapulín Colorado guardaba su chipote chillón en una caja de seguridad, ohhhhhh y ahora ¿Quién podrá ayudarlos?

Asimismo, entre los clientes se encontraba Roberto Gómez Bolaños, a quien en vida se le conoció como “Chespirito”, quien rentaba varias cajas para resguardo de sus pertenencias, dicen los chismosos, ahí están sus pastillas de chiquitolina y mucho dinero en efectivo, ¿será que Hacienda se la perdone? ¿o lo seguirán hasta la sepultura? Como dijo Thomas Jefferson, “hay dos cosas inexorables en esta vida: la muerte y Hacienda”. Tantán.

Recibo información, comentarios, denuncias, réplicas y balconeadas, etc. al mail: yolandamontalvoh@gmail.com