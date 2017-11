Sofía Niño de Rivera llevará su Stand Up al Auditorio Nacional

La comediante celebrará el éxito de su carrera y proyectos con un show completamente nuevo el próximo 5 de diciembre

Arturo Arellano

Una de las comediantes más reconocidas de México en la actualidad y en lo que se refiere al Stand Up Comedy, es la talentosa Sofía Niño de Rivera, quien luego de verse envuelta en una gran polémica con Martha Debayle, ha demostrado que no es una mujer que haga su carrera en torno al chisme y por ello ha enfocado su atención en su labor de llevar talleres de comedia a cárceles para mujeres en el país, grabar un documental y celebrar todo su éxito con una presentación estelar en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México el próximo 5 de diciembre.

Para ofrecer detalles al respecto, la comediante se presentó en conferencia de prensa, donde agradeció “el apoyo de toda la gente que ha estado conmigo en este tiempo, mi equipo de trabajo que ya se sabe mi show y que entiende perfecto a dónde vamos. Este evento que presentaré en el Auditorio Nacional se ha ido construyendo a través de años de trabajo, de ir construyendo un texto original, personal, interesante y que mantenga a la gente muy arriba. Para ello he ido probando cosas en los diferentes escenarios, ya sé lo que funciona y lo que puede regresar la atención del público al escenario si empiezan a distraerse”.

Refiere que “me da más miedo presentarme ante 20 personas que ante 10 mil, porque ante 20 es muy íntimo, es una comedia muy cercana, si digo algo que no les gusta lo voy a notar, escucho sus comentarios, lo mismo si veo que de esas cinco personas, tres no se están riendo, es más fácil que me ponga nerviosa. Esas cosas no pasan ante 10 mil personas, si hay un grupo que no se ríe, no me voy a dar cuenta, Yo espero sin embargo que la gente responda muy bien como lo ha hecho hasta ahora y que nos vayamos a divertir”.

Cabe destacar que la comedia de Sofía ha llegado tan lejos que así como le ha dado satisfacción, también le ha dado ya algunos problemas, como son las recientes amenazas de muerte que recibió de parte de gente en Chihuahua, pues aseguran que la comediante les faltó al respeto, cuando en alguna ocasión dijo “en Chihuahua tienen retraso mental”, chiste que no les hizo gracia y que ahora ha llevado a que se cancele su presentación en dicho estado “sí tengo medio cerebro pendejo, pero no como para a ir a un lugar con esos índices de feminicidios y de violencia, menos aun cuando hablaron de lastimarme, yo con amenazas de muerte creo que no se juega”, señaló, mientras que destacó que por otra parte su presentación en Ciudad Juárez sigue en pie.

En temas más amables, Sofía Niño de Rivera anunció que además de esta presentación en el Auditorio Nacional para el 5 de diciembre, ya planea el lanzamiento de un documental para 2018, en el que se plasma su labor ofreciendo talleres de Stand Up en la cárcel de Santa Martha Acatitla. “Esta muy cañón su comedia, yo las escuchaba y en serio repetía mucho ‘qué envidia de material, qué envidia de talento’, me da mucho gusto que puedan llevar sus vidas y experiencias a la comedia. Las mujeres en prisión no tienen muchas herramientas para ayudarles a manejar sus asuntos emocionales y en este caso el Stand Up es algo que estoy segura les va a ayudar”.

A la par reveló también que estrenará dos películas más, la primera de ellas “Una mujer sin filtro” con Fernanda del Castillo y la segunda “Ni tú ni nadie” con Ricardo O´Farril.