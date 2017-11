Morrissey, Gorillaz y Molotov encabezarán los 19 años del Vive Latino

También actuarán: Cuca, Queens Of The Stone Age, Fito Páez, Infected Mushroom, Los Cafres, Pussy Riot, Panteón Rococó, Love of Lesbian, Los Tres, Noel Gallagher’s, High Flying Birds, Los Pericos, Paté de Fuá, Kase.O, Pvris, Residente, Los Jaivas, Titán y más…

Se unirán 18 naciones el próximo 17 y 18 de marzo en Foro Sol

OCESA anuncia el line up de la decimonovena edición del Festival Vive Latino, que se realizará los días sábado 17 y domingo 18 de marzo en el Foro Sol. La venta general comenzó el 7 de noviembre.

Una nueva edición se avecina y con ello un sinfín de emociones y buenos momentos musicales sacudirán el cuerpo y alma de los miles de amantes del rock en español y sus distintas vertientes.

Para esta nueva edición, las bandas y solistas que participarán, en orden alfabético, serán los siguientes:

424, A.N.I.M.A.L., Airbag, Allison, Amandititita, Banda Bastón, Banda Regional Mixe, Belako, Camilo Séptimo, Cartel de Santa, Centavr vs Chicano Batman, Cuca, Donkristobal, El David Aguilar, Él Mató a un Policía Motorizado, Elsa y Elmar, Enjambre, Entre Líneas, Fito Páez, Francisca y Los Exploradores vs Juan Ingaramo, Francisco El Hombre, Gondwana, Gorillaz, El Haragán y Cía, Heavysaurios, IMS, Infected Mushroom, José Octavio I, Kali Uchis, Kase.O, Kchiporros, Klub y Los Auténticos Reggaementes, Kuervos del Sur, La Beriso, La Gusana Ciega, La Lupita, La Mala Rodríguez, La Toma, La Vela Puerca, La Vodkanera, Las Pastillas del Abuelo, Leslie Ground, Little Dragon, Los Amantes de Lola, Los Amigos Invisibles, Los Blenders, Los Cafres, Los de Abajo, Los Jaivas, Los Mesoneros, Los Monstruos del Espacio Exterior, Los Tres, Love Of Lesbian, Maria Daniela y su Sonido Láser, Millonario, Molotov, Morrissey, Nicola Cruz, No Tiene La Vaca, Noel Gallagher, Panteón Rococó, Paté de Fuá, Los Pericos, Pussy Riot, Pvris, Queens Of The Stone Age, Residente, Riesgo de Contagio, Ritmo Peligroso, Rock en tu Idioma Sinfónico, Sabino, San Pascualito Rey, Santa Estilo, Sergio Arau & Los Heavy Mex, Sexy Zebras, Sierra León, Swing Original Monks, Titán, UBON, Vaya Futuro, Vetusta Morla, Víctima del Dr. Cerebro y Viernes Verdes.

Así es que 84 proyectos musicales de 18 nacionalidades, donde destaca la presencia, por supuesto, de México, seguidos de Argentina, Chile, Brasil, Costa Rica, Colombia, Ecuador, España, Estados Unidos, Guatemala, Puerto Rico, Paraguay, Venezuela, Uruguay, Israel, Reino Unido, Suecia y Rusia, serán los que pongan vida y movimiento a esta nueva aventura sonora.

Por otro lado, dentro de las actividades de la decimonovena edición, regresa por segundo año consecutivo “El Parque”, la zona apta para el público más chiquito del Vive Latino. Un espacio para divertirse, refrescarse, activarse, relajarse e inspirarse. Asimismo, regresa, por tercer año consecutivo, la Carpa Casa Comedy, donde los asistentes gozarán de las apariciones de los standuperos más importantes y exitoso del momento. También, retornará por octavo año la Carpa Ambulante, todo un clásico infaltable del festival, donde se presentará un gran abanico de documentales y películas relacionadas con el mundo de la música.

Cabe mencionar que también habrá diferentes zonas de relajación y esparcimiento, como lo son el Tianguis Cultural del Chopo, Zona Gastronómica, Firma de Autógrafos, Disqueras Independientes, ONG’s, Activaciones de Patrocinadores y un sin fin de actividades para chicos y grandes.

Pronatura es otro de nuestros principales actores, que es una organización sin ánimo de lucro y dedicada a conservar la biodiversidad de México que lleva trabajando con el Vive Latino desde 2011. La tarea que realizan dentro del festival es la adquisición de bonos de carbono (neutralización), donde calculan lo que contamina el evento en términos de cambio climático. Una vez que tienen el cálculo definido, y para compensar lo que se contaminó del evento, se paga dicha cifra a un proyecto llamado CARBOIN (Carbono Indígena).

También, como cada año, la organización del festival se preocupa por sus asiduos asistentes y una vez más se activará el programa Regreso Seguro, de la mano de INJUVE.

Vive Latino es una expresión de sentir y vivir, es una religión que con el paso de los años se ha transformado, para bien, más de una vez. Ha mutado en varias ocasiones de piel, todo para dar y ofrecer lo mejor de sí. Una fiesta llena de color, aroma, sentido, distracción y de convivir con las diferentes tribus urbanas que se dan cita en cada edición, donde la hermandad emana y se convierte en un solo grito al unísono de “¡¡¡Vive Latino!!!”.

Todo está más que listo para que el festival más querido, amado y respetado de México y Latinoamérica, Vive Latino, siga haciendo historia. Los próximos 17 y 18 de marzo se realizará la decimonovena edición en el punto de encuentro de cada año, el Foro Sol. La venta general comenzó a partir del martes 7 de noviembre a través del Sistema Ticketmaster.

Regresa por segundo año consecutivo “El Parque”, el espacio favorito para los chavitos roqueros