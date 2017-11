Designan a nueva titular de Derechos Humanos en la CDMX

El pleno de la Asamblea Legislativa aprobó con 60 votos en favor, cero en contra, el nombramiento de Nashieli Ramírez Hernández como nueva titular de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México.

De inmediato se le convocó para que rindiera protesta para encabezar el organismo que defiende los derechos humanos de los habitantes de la Ciudad de México.

Tiene estudios de licenciatura en la Facultad de Medicina, con una especialidad en ejercicio de docencia, y un diplomado en Planeación de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Asimismo, tiene un diplomado en gobierno local, seguridad y justicia en la Escuela Superior de Policía de Colombia, y el diplomado “Laws, policies and reporting tools: supporting the fight against child labour”.

En cuanto a experiencia, Ramírez Hernández ha participado en más de 60 investigaciones y estudios de diversas temáticas sociales y de derechos humanos.

Destacan la integración de los informes alternativos de México ante la Convención de los Derechos de los Niños, y su correspondiente presentación y consulta ante el Comité de Derechos Humanos del Niño de la ONU. Tiene en su haber la publicación de diversos libros relacionados con los derechos humanos.