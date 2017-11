Se derrumbó Claudia Sheinbaum

Poder y dinero

Víctor Sánchez Baños

El arte de vencer se aprende en las derrotas

Simón Bolívar, 1783-1830, militar y político venezolano

#SheinbaumCae #MonrealOpcionAMLO #MorenaTiembla #TerremotoDesnuda #Carstens #CaeCreditoAGobierno #JaliscoArde #SandovalDuerme #AlfaroAventaja #jesúsCasillas #ArturoZamora #Huatabampo #Hilton

El terremoto del pasado 19 de septiembre no sólo segó la vida de más de 300 personas en el país, sino que también el camino político de personajes que se sentían como “únicos ganadores” en los comicios del próximo 1 de julio.

La principal víctima es Claudia Sheinbaum, una amiga de muchos años atrás de Andrés Manuel López Obrador, el líder de la franquicia partidista Morena, así como esposa del aguerrido militante izquierdista Carlos Imaz.

Y, estoy convencido que Sheinbaum no conocía del caso específico del Colegio Rébsamen y los negocios que se realizaron de empleados delegacionales en Tlalpan, para construir fuera de toda norma de seguridad.

Sin embargo, como jefa debe conocer todos los escondrijos de la oficina que encabeza. Es su responsabilidad, aunque no conlleve responsabilidad penal, de acuerdo a nuestras leyes. Es un asunto de moral administrativa… Moral, al fin. Ante la caída de Claudia en las encuestas que maneja Andrés Manuel, subterráneamente busca un plan “B”.

Específicamente, alguien que pueda ganar los comicios para el gobierno de la Ciudad de México, donde quería imponer a su amiga de andares políticos.

Claudia ya no es garantía de triunfo, aprovechando la cresta de la ola morenista. Habría que colocar a quien tenga mayor presencia en la mente del colectivo citadino. Por ello volteó la mirada a quien recientemente despreció: Ricardo Monreal, mismo que se encuentra dolido por la manera como AMLO manipuló las encuestas para impulsar a Sheinbaum.

Cosas de política, que ahora El Peje sobrepone los intereses de ganar a honrar la amistad. A nadie sorprende.

PODEROSOS CABALLEROS: Una de las últimas informaciones de Agustín Carstens, como gobernador del Banco de México a septiembre, son preocupantes: el financiamiento total otorgado por la Banca Comercial al gobierno federal, así como a los estatales y municipales, se desploma.

Sin embargo, todavía con valores positivos. En buena medida, este dinamismo es producto del incremento en la inflación. De acuerdo a calificadoras como HR Ratings, es probable que estas tendencias, especialmente, con respecto al sector privado sean el resultado del efecto acumulado de los incrementos de las tasas de interés.

*** Se le van de las manos la sucesión al gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval. Preocupado en ponerle obstáculos a aquellos priístas que no son de su corral, se le olvida que el interés superior es mantenerse en el poder.

Se le olvida, también, que el principal oponente es Enrique Alfaro, alcalde de Guadalajara, quien amasó una buena suma de dinero para ponerse como cabeza de Movimiento Ciudadano, donde manda Dante Delgado, e impulsarse a la gubernatura. Mientras Sandoval duerme la siesta de medio día, Alfaro, esta más girito, que un gallo al amanecer.

*** Solitos se impulsan el senador Jesús Casillas y el líder de la CNOP, Arturo Zamora, por el PRI al gobierno de Jalisco.

*** Quien no deja de viajar por todo el país es el titular de Turismo, Enrique de la Madrid, quien prepara un viaje a Alemania a la Feria Internacional del Turismo, a fin de promover al país. *** Los Papeles del Paraíso, agarran parejo. Tanto a evasores fiscales como a quienes utilizan bancos extranjeros o de paraísos fiscales para realizar operaciones. Como dijo el titular de Hacienda, José Antonio Meade, no es delito tener dinero en el extranjero; delito es no reportarlo o evadir impuestos. Eso es lo que debe investigarse.

AL FINAL DE CUENTAS: Repentinamente, el municipio de Huatabampo, Sonora, gobernado Heliodoro Soto, determinó ya no calificarse por empresas especializadas a nivel mundial, como HR Ratings, por “motivos comerciales”. Aunque la última calificación era “estable” se aprecia que los bancos quieren negociar más endeudamiento con el municipio y ello no hacerlo transparente. Ante el silencio en el manejo de las finanzas públicas del ayuntamiento, las cosas se les complican a Soto.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA: En celebración de la Semana Mundial de Servicio de Hilton, en octubre, más de 200 voluntarios de diversos hoteles en México ayudaron a damnificados de los sismos pasados, donaron ropa de cama, prendas de vestir y víveres, realizaron trabajos de voluntariado. Hilton Mexico City Reforma, Hilton Mexico City Santa Fe, Hilton Los Cabos Beach & Golf Resort, DoubleTree Santa Fe, Hilton Mexico City Airport, entre otros.

Poderydinero.mx

vsanchezb@gmail.com

Twitter:@vsanchezbano

Facebook: vsanchezbano