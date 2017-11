“10 consejos para alargar tu vida”, de Bertil Marklund

Por fin un médico que nos recomienda beber café, dormir bien y pasar tiempo con amigos como tres de los pilares para alargar la vida.

Después de trabajar 40 años como médico, el doctor Bertil Marklund quiso poner su conocimiento sobre salud y longevidad al alcance de todos. No quería escribir algo denso y largo, sino una guía rápida para, por ejemplo, ir al supermercado… El libro cubre muchos aspectos distintos, desde el sueño a la dieta, pasando por el ejercicio y el impacto del estrés en nuestras vidas. Los pequeños cambios que propone están al alcance de todos y tendrán un impacto brutal en nuestra vida.

“Mentiras que creemos sobre Dios”, de Wm. Paul Young

“Si le das a Paul una oportunidad, encontrarás que la libertad y el gozo elevan tu corazón. No es fácil cuestionarte, pero ésa es la forma en la que los apóstoles nos dicen que nos liberamos por la verdad.” Baxter Kruger.

¿Cuáles de nuestras creencias acerca de Dios afectan la relación con Él?

¿Realmente nuestras acciones pueden cambiar su amor hacia nosotros?

Con su apasionante estilo humano, William Paul Young nos transmite un mensaje que ha cambiado vidas en todo el mundo y nos hace reflexionar sobre temas tan profundos como el error de la “recompensa” y el “castigo”, la religión y el infierno, para ayudarnos a aceptar plenamente el inmenso amor de Dios y alimentar la llama de nuestra fe.

Hace algunos años este autor tocó el corazón de miles de lectores con La cabaña, la entrañable historia llevada al cine en 2017. Ahora, en plena madurez espiritual, plantea grandes interrogantes para derribar falsas creencias acerca del Creador, como “Dios está decepcionado de mí”, “Dios me ama, pero no le caigo bien”, “A Dios no le importa lo que a mí me apasiona”, entre otras.

Mentiras que creemos sobre Dios marcará la vida de quien lo lea.