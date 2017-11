José Alfredo Jiménez revive en “Así fue mi padre”

José Alfredo Jiménez Medel realiza espectáculo basado en anécdotas inéditas sobre el inmortal cantautor

La familia del ídolo se dice orgullosa de que Luis Miguel incluirá 6 temas del ícono mexicano en su nuevo disco

Arturo Arellano

José Alfredo Jiménez es uno de nuestros entrañables íconos mexicanos que ya han pasado a la historia y que a pesar del paso de los años continúa vigente. Es por ello que José Alfredo Jiménez Medel, hijo del astro, ha creado un nuevo espectáculo, basado en anécdotas inéditas sobre su padre, para ello ha realizado una ardua labor de investigación que se desemboca en “Así fue mi padre”, que se presentará el próximo 21 de noviembre en el Teatro San Benito Abad, después el 23 del mismo mes en el Centro Cultural Roberto Cantoral y por último el 20 de enero en Guadalajara.

En entrevista con DIARIO IMAGEN, el hijo del cantante, platicó que “esto nació a raíz de mi necesidad de saber quién era mi padre, más allá del artista, del ídolo, yo quería saber y conocerlo como padre, amigo, hijo, hermano y para ello acudí a familiares y amigos, para que me contaran de primera mano sus experiencias al convivir con él. Luego de esa labor de investigación me decido a escribir la historia, que ahora contamos en este espectáculo.

Es bien interesante porque cada personaje que me compartió experiencias estaba hablando con el hijo de su amigo, que resulta en algo muy diferente a como se lo contarían a un reportero”.

Describe que en el show “me acompaña en escena un mariachi de 15 elementos, dos voces y todos dirigidos por Carla Rebeca Jiménez, es un show nostálgico, cultural. Yo no canto, llevo el hilo conductor de la historia, que a su vez se compone de 9 anécdotas que involucran el nacimiento de una canción y al final se toca y se canta. Es contestarle a la gente esas preguntas que tienen sobre mi padre, a qué edad comenzó a escribir, para quién escribió las canciones, sí de verdad las escribió en servilletas de papel, toda la información es inédita y que por primera vez desde su ausencia física se comparte con el público”.

Asegura que “no se dice una palabra en el escenario que no se pueda comprobar y lo más importante que no son los hijos, ni la familia los que hablan por él, sino toda la gente que lo ama. No es un homenaje, es un espectáculo creado para el público y éste es partícipe del show. Me preguntaban si se rompe la cuarta pared y yo contesto que no se rompe, la destruimos, porque estamos como en una sala de casa platicando lo que nos contó Armando Manzanero, Alicia Juárez, su última esposa en este mundo. Es una plática íntima y familiar, la gente canta, ríe, se emociona y llora al final del espectáculo, pues si bien el público ya está conectado com José Alfredo, aquí lo que hacemos es reconectarlos con su propio padre hijos y hermanos, con su familia y el amor por ésta”.

Sobre la inclusión de seis temas de José Alfredo Jiménez en el nuevo disco de Luis Miguel comentó: “toda la familia está muy contenta, siempre agradecida, no sólo con Luis Miguel, sino con todos los intérpretes que usan los temas de mi padre. Nos enorgullece entrar a un restaurante y que un humilde trovador con su guitarra cante sus composiciones o de repente la Filarmónica de Londres, Caetano Veloso, El Cigala, Bunbury y ahora de nueva cuenta Luis Miguel, después de 8 años de no hacer nada, regresa con disco de mariachi y 6 temas de mi padre. Me llena de orgullo, porque no sólo son temas de José Alfredo Jiménez, sino de Juan Gabriel, Roberto Cantoral, Rubén Fuentes y en la voz del más importante cantante de nuestra generación que es Luis Miguel, un ícono del país, los intérpretes son los juglares que hacen que las canciones de los autores pasen de generación en generación”.

Destaca la inclusión del tema “Sin sangre en las venas” en el disco de Luis Miguel. “No es de las más conocidas que mi padre tuvo, por eso nos enorgullece, que se le dé un empuje con la interpretación de Luis Miguel, para que la gente vaya conociendo el gran repertorio de mi padre, incluso los temas que no fueron éxito en su momento”.

El show usa 50 temas de José Alfredo Jiménez entre canciones completas, fondo y fragmentos, haciendo una hora y 47 minutos de fiesta. Éste se va a presentar el martes 21 de noviembre en el Teatro San Benito Abad, después el 23 del mismo mes en el Centro Cultural Roberto Cantoral y por último el 20 de enero en Guadalajara, para luego ir de gira a Estados Unidos y posiblemente cumplir el sueño de llegar a España.