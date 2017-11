Paris Hilton, enamorada de México

La empresaria, actriz y cantante visitó a los damnificados de Xochimilco por los sismos, donó lo necesario para construir 7 casas nuevas y presentó su nueva línea de calzado

Arturo Arellano

Con su reciente visita a México, Paris Hilton rompió varios estigmas, ya que si bien es una chica excéntrica, exitosa y en ocasiones envuelta en la polémica, ahora dejó ver esa otra cara que no se le conocía y es que la empresaria se dio tiempo para visitar a los daminficados en Xochimilco por los sismos de septiembre y no sólo eso sino que donó el dinero suficiente para construir siete nuevas casas en aquella demarcación.

A la par, Paris convocó a sus fans en una conocida plaza de Polanco para convivir con ellos, firmar autógrafos y presentar su nueva línea de zapatos.

A su paso por la alfombra rosa lució bella y sobre todo amable, pues se detuvo a cada instante para tomarse selfies con sus seguidores, con los elementos de seguridad de la plaza y trabajadores, que emocionados agradecieron el gesto de la también actriz y cantante. Asimismo, hizo un recorrido por Dorothy Gaynor, la tienda que distribuirá sus zapatos, donde firmó una pared y convivió con los empleados del lugar. Al terminar su recorrido, Paris volvió a caminar por la alfobra rosa donde se encontró con fans y no se cansó de mandar besos y agradecer por el apoyo.

Durante toda su estancia en la plaza comercial, Paris Hilton estuvo acompañada de su novio Chris Zylka, de quien a su paso por la alfombra dijo: “es el amor de mi vida, mi mejor amigo, mi compañero y quiero pasar el resto de mi vida con él”. A la par, el caballero se mostró amable y emocionado por las declaraciones de Paris, con quien está siempre atento y servicial.

Lo siguiente fue una conferencia de prensa, en la que Paris habló sobre su experiencia al haber visitado las zonas afectadas de Xochimilco en México. “Lo que más me gusta de México es la gente, México es mi segundo hogar. Fue conmovedor estar ahí, compartir con toda la gente, ha sido algo que me marcó y claro que regresaré, porque México me ha dado mucho, estoy enamorada de este país, cuando visité a las familias damnificadas, se me partió el corazón, pude ver a aquellos que perdieron sus hogares y por mi cuenta fui para ayudar y donar a la reconstrucción de siete viviendas. Verlos sonreír fue lo que me hizo el día y me cambió la vida”.

En el tema de su línea de calzado, refirió “estoy a favor del empoderamiento de la mujer actual, si crees en ti misma puedes hacer lo que sea, el poder que las mujeres están teniendo es algo que debemos de aplaudir y seguir fomentando. Mis zapatos son para todo tipo de mujer, los he creado pensando en que puedan usarse en todo tipo de ocasión, desde una cita, hasta una fiesta o evento especial”, mientras presumía un par de zapatos rojos, que según ella, serán los que use en Navidad.

Luego de la breve conferencia de prensa, Paris dio paso a una firma de autógrafos para aquellos fans que se hicieorn de su par de zapatos, lo mismo accedió a fotografias y a firmar todo tipo de memorabilia, desde fotos, libros, playeras, discos y hasta cuadros hechos por los mismos fanáticos.