Paty Cantú evoluciona “Natural” y atrevida

La bella cantante lanza nuevo sencillo en estilo urbano y anuncia que su disco “333” estará lleno de experimentos del pop con otros géneros

Arturo Arellano

Paty Cantú sorprende con “Natural”, nuevo sencillo en estilo urbano y a dueto con Juhn, en el que se ha dejado ver mayormente sensual y atrevida. La cantante explica que este es apenas el primer vistazo a lo que será su nuevo disco “333”, que pretende lanzar a principios de 2018 y que estará lleno de experimentos en los que fusiona el pop con otros estilos que ha ido descubriendo a su paso por diferentes países, entre ellos la música disco y el reggaetón, como es el caso de este nuevo sencillo que está disponible a partir de este viernes 10 de noviembre.

En conferencia de prensa, la cantante señaló que “me salí de un área común para llegar a otras como la de esta canción. No es que me haya dejado seducir por una sola cosa, sino que me he hecho a la tarea de ir a los diferentes países y no sólo difundir mi mexicanidad, sino entender las raíces de la gente en cada sitio. Por ejemplo, en Barranquilla, Colombia, tenía dos horas libres y me iba a un bar de la calle a escuchar que estaba sucediendo musicalmente, pasaron cosas muy interesantes, me di cuenta de que hay un mundo entero en Latinoamérica que no entiendo, por eso ahora quiero probarlo todo, intentar, ver qué puedo traer a México y realizar esas fusiones, eso es lo interesante del arte y la música, no quedarte en un solo lugar”.

Añade que el haber hecho este tema en urbano “no tiene que ver con la moda, sino que se dio la fusión de manera natural. Conocí a Juhn y un día que llegó a mi casa, platicando surgió la canción, de una conversación en la que pensamos que es lo que le gustaba escuchar o no a una mujer. Él decía que como mujer mexicana yo siempre quería mandar, en el sentido del coqueteo y lo llevamos a la canción. Estoy seducida por el cambio y la diversidad, por hacer un producto mexicano con influencia y compañía de muchos otros lugares del mundo, ya que en el disco tendré invitados de España, Colombia, Guatemala, Estados Unidos, Puerto Rico y hasta de Australia”.

Agregó que “el pop es pop porque es lo que más suena, porque es lo más popular y hoy el urbano es el nuevo pop, esa es la realidad, porque es un ritmo que no tiene miedo de fusionarse con distintas líneas melódicas y arreglos, por eso lo hacen desde los latinos hasta Justin Bieber. Sin embargo, entiendo que es un género tipificado por las letras que eran muy fuertes en un principio, pero en mi caso cuando me pongo a componer me pongo a componer, pienso en las niñas que me siguen, en que una mujer de cualquier color, sabor y tamaño, se sienta poderosa y dueña de sí en las deciciones de su vida, desde lo más inocente hasta lo más complicado, por eso este es mi diálogo y la canción se presta al empoderamiento”.

En tanto, Paty se define como “una arista que siempre está cambiando, puedo hacer una balada, otras canciones más poderosas, otras más vintage en estilo Motown, nunca me he quedado en lo mismo, me gusta evolucionar. Me crucé en el escenario con artistas de la talla de Juan Gabriel, Alejandro Sanz, Ana Torroja y de repente empiezas a ver de dónde vienen estos visionarios de la música y es de no tener miedo, de no hacer marketing y ser creativos. Así que el día de mañana sé que puedo cantar cualquier tipo de estilos, me encanta saber que en este disco he hecho relaciones creativas que me permitirán llegar a otro tipo de escenarios”, concluyó.