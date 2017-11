Demi Lovato le da brillo a los 10 años de los Premios Telehit

Más de 20 mil personas formaron parte del evento en el Domo de Cobre

Asael Grande

Premios Telehit celebró su décimo aniversario con un evento que se llevó a cabo en el Palacio de los Deportes. La premiación contó con las presentaciones en vivo de Demi Lovato, quien regresó a México para presentarse exclusivamente en los Premios Telehit 2017, que también contaron con las presentaciones de Sebastián Yatra, Pablo Alborán, Mon Laferte, Reik, The Vamps, Nacho, Piso 21, Anne Marie, Ha–Ash, Abraham Mateo, Manuel Turizo, Alan Walker y Heffron Drive,

Los conductores de dicha premiación estuvieron a cargo de Claudio Rodríguez, Ceci Flores, Bárbara Islas, Karla Gómez, Óscar Burgos, Estefaní Ahumada, Rulo Sker, Israel Labastida, Ximena Cardoso, Brenda Kellerman, Poncho Maciel y Paly Duval.

Fueron más de 20 mil asistentes quienes pudieron disfrutar del décimo aniversario de los Premios Telehit, y disfrutar del pop del momento y lo mejor de la música de este año 2017.

En punto de las 7 de la noche arrancó la décima entrega de los Premios Telehit, en el Palacio de los Deportes. Los primeros que subieron al escenario fueron los chicos de Reik, quienes prendieron a todos los presentes. El español Abraham Mateo tomó en seguida el micrófono para enamorar a todas sus fans que lo esperaban ansiosas para corear sus canciones.

El dueto de Heffron Drive no fue la excepción, con un público ya cautivo de tiempo atrás, llegaron para encender el escenario de los Premios Telehit. Sin duda, uno de los que más emocionó durante la noche, fue Mario Bautista, quien una vez más enamoró a sus fanáticas con sus canciones. Una de las sorpresas de la noche fue la presentación de los chicos de CD9. Una de las artistas más esperadas de la noche fue Demi Lovato, quien en punto de las 9 de la noche salió al escenario del décimo aniversario de los Premios Telehit 2017, “Cool for the Summer” fue la más coreada de su presentación, en la que Demi lució un traje negro y estuvo acompañada con energéticas bailarinas.

“Sexy, Dirty, Love” fue otro de los temas que los fans disfrutaron con Demi Lovato, quien regresa a México para festejar 10 años de Premios Telehit, donde además interpretó “Tell Me You Love Me”. “Muchas gracias, México, los amo”, dijo la estrella pop, que cerró su show con “Sorry Not Sorry”.

Pablo Alborán subió al escenario del Palacio de los Deportes para interpretar “Saturno” de la telenovela “Caer en tentación” justo antes de Manuel Turizo, que tocó “Una lady como tú”. Anne Marie interpretó “Rockabye baby” y antes de despedirse exclamó “¡Gracias, México! Piso 21 enamoró a las fans con su romántica canción “Me llamas”, además de que invitaron a Manuel Turizo para cantar juntos “Déjala que vuelva”. Después, a Anne Marie al escenario, para “Bésandote”.

“Picky” no podía faltar en el escenario de Joey Montana, quien después cantó “Suena dembow” con Sebastián Yatra, intérprete que también nos hizo bailar con “Traicionera”. Mon Laferte fue una de las más esperadas de los Premios Telehit, quien subió al escenario del Palacio de los Deportes para conquistar con su voz y románticas baladas.

Sus característicos tatuajes, un bello vestido verde y su guitarra blanca acompañaron a Mon Laferte en “Mi buen amor”, quien también entonó “Amárrame”, éxito que grabó con Juanes. Además, Mon ganó la categoría a Mejor Artista Pop Rock.