Alerta electoral en estados (2)

De frente y de perfil

Ramón Zurita Sahagún

De las restantes siete entidades en las que se elegirán gobernadores en 2018, tres de ellas están gobernadas por Acción Nacional, tres más por el PRD y una por el Partido Verde.

De las que gobierna el PAN, Guanajuato, Puebla y Veracruz, en las tres hay amplias posibilidades de refrendar las victorias del partido blanquiazul, sin importar si hay o no frente opositor.

Es tal la confianza de los panistas que dan como seguras las victorias en los estados tercero, quinto y sexto en número de población.

Guanajuato es un ícono dentro del panismo, se trata junto con Baja California de las dos entidades a las que llegaron los panistas para no dejarlas nunca en comicios sucesivos.

Carlos Medina Plascencia fue el primer gobernador surgido del panismo y aunque con carácter de interino se quedó cuatro años en el cargo, para que después llegaran Vicente Fox Quesada, Juan Carlos Romero Hicks, Juan Manuel Oliva y Miguel Márquez.

Desde 1991 Acción Nacional gobierna esa entidad con triunfos consecutivos en las urnas.

Se trata de un estado de los que dicen algunos hasta con una vaca como candidato gana el partido en el poder. Los priístas tienen tres prospectos Javier Aguirre, Miguel Ángel Chico y Bárbara Botello, aunque distantes de las preferencias electorales.

Puebla es una entidad en la que se entronizó Rafael Moreno Valle enarbolando la bandera del panismo y desea mantenerlo como coto de poder.

El ex priista y ahora aspirante presidencial consiguió la victoria en las urnas, después dejó a su incondicional José Antonio Gali y ahora pretende impulsar a su esposa Martha Erika Alonso, pero con todo y ello el PAN se mantiene arriba en las preferencias ciudadanas.

Los priístas tienen sus dos principales cartas en Enrique Doger y Juan Carlos Lasteri. Morena es segundo en las preferencias, aunque la posibilidad de que sea su candidato Luis Miguel Barbosa abre la eventualidad de conflicto interno.

Veracruz se convirtió en coto privado de los Yunes, los panistas (también están los priístas). Miguel Ángel padre es gobernador de dos años y Miguel Ángel hijo aspira a serlo, mediante las urnas del primero de julio próximo.

Priísta durante 80 años, los abusos de Javier Duarte de Ochoa dejaron indefenso a su partido, por lo que Miguel Ángel Yunes Linares, un ex priista no tuvo problemas para derrotar a su ex partido.

Ahora va su hijo como candidato del PAN y, tal vez, del Frente por México, preparando el terreno para que seis años más tarde le toque la candidatura al otro hijo de Miguel Ángel, Fernando que se estrena a inicios de 2018 como alcalde de Veracruz puerto.

Los tres estados mencionados, Veracruz, Puebla y Guanajuato, parecen ser un paseo para los candidatos del PAN. En los tres que gobierna actualmente el PRD, podrían darse cambios. Ciudad de México, Tabasco y Morelos, siente encima la amenaza de Morena que los podría desplazar en los comicios próximos.

Para la capital del país se anticipa un duelo de mujeres, Claudia Sheinbaum por Morena y Alejandra Barrales por el PRD y el frente que intentan construir con el PAN y MC.

En CDMX se espera que el PRI postule a uno de sus actuales candidatos presidenciales que no fue requerido para ese cargo, para intentar rescatar votos. José Narro, Enrique de la Madrid y hasta Pablo Escudero (alianza con el Verde) suenan para esa posibilidad.

Tabasco es otro de los estados nuevos que gobierna el PRD y este partido se mantiene como el más consolidado.

Su candidato surgirá de entre Gerardo Gaudiano y José Antonio de la Vega. Morena es el partido que le disputará el voto ciudadano, con su candidato Adán Augusto López.

Los priístas y su abanderada Georgina Trujillo se ven sumamente distantes y una tercera vía puede ser la priísta Ady García, encabezando una alianza entre PAN, MC, PANAL y PES.

Morelos también fue ganado por vez primera por el PRD en los pasados comicios estatales, siendo Graco Luis Ramírez Garrido, el primer gobernante de izquierda en la entidad.

Su gobierno ha sido tan desastroso que desde ahora se anticipa que el PRD no logrará mantener la plaza. Se menciona insistentemente que Graco impulsa como candidato del PRD a su hijastro Rodrigo Gayosso Cepeda. La carta de los priistas parece ser el diputado Francisco Moreno Merino, mientras que Morena iría con Rabindranath Salazar. El candidato más fuerte parece ser Cuauhtémoc Blanco, actual alcalde de Cuernavaca, quien irá cuerpeado por Encuentro Social (PES).

De las tres entidades que gobierna el PRD, Tabasco es su mejor posibilidad, en CDMX mantienen esperanzas y estas se pierden en Morelos.

Por último Chiapas, gobernado por el Partido es el noveno estado con comicios el primero de julio. Manuel Velasco aspiró a crecer políticamente y se estancó, con una gran inmadurez que tiene al estado sumido en el caos.

Los principales aspirantes son el candidato de Morena, Rutilio Escandón. Los priístas con Roberto Borge o José Antonio Aguilar Bodegas, mientras que Luis Armando Melgar la busca por todos lados e intentará posicionarse como el candidato del frente opositor, ya que no figura entre los prospectos del Verde y Morena lo rechazó como opción.

Con este panorama, el PAN podría retener los tres estados que gobierna, el PRD uno (Tabasco), Morena tres (CDMX, Chiapas y Morelos), MC, uno, Jalisco y el PRI quedarse con otro, Yucatán.

Claro que para que ellos suceda, cada uno de los partidos deberá aceitar su maquinaria para jalar los votos necesarios que les permitan la victoria.

ramonzurita44@hotmail.com