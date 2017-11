El expectante relevo de Agustín Carstens

Tras la puerta del poder

Roberto Vizcaíno

A los senadores les faltan 6 sesiones para concluir este mes y en alguna de ellas, quizá hacia la quinta, prevista a realizarse el martes 28, logren los acuerdos internos para designar al sustituto del doctor Agustín Carstens en el cargo de nuevo gobernador del Banco de México.

Esta designación trae consigo una fuerte expectación en las bancadas de la cámara alta –y en todos los demás ámbitos fuera de ella–, porque hasta ayer no había llegado la propuesta del presiente Enrique Peña Nieto y hay quienes creen que el señalado podría ser José Antonio Meade.

Si el propuesto fuese el secretario de Hacienda, entonces la baraja de los 4 presidenciables de Emilio Gamboa quedaría en 3.

Y entonces la sucesión presidencial en el PRI se cerraría entre Miguel Ángel Osorio Chong y Aurelio Nuño, en ese orden, afirman.

Si por el contrario se confirma que el nominado al Banco de México será el vicegobernador Alejandro Díaz de León, como lo viene (dicen), promoviendo el presidente del Senado, el panista Ernesto Cordero, entonces esa señal presidencial indicaría (aseguran), que el candidato del PRI a la presidencia de la República será José Antonio Meade.

Entrevistado al paso ayer en el patio central del Senado entre una reunión y otra, el sonriente coordinador de los senadores del PRI, el casi infalible Emilio Gamboa, confirmó que ese nombramiento debe darse antes del jueves 30 de este noviembre.

Y no rechazó que el propuesto por Peña Nieto pudiera ser Meade.

“Lo he platicado con él (con el titular de Hacienda) y está tranquilo, me dijo que él acatará lo que el Presidente decida”.

Es decir, que Peña lo nomine a uno u otro cargo. Así de fácil e importante.

Gamboa, siempre sonriente, no soltó más prenda.

Ya en corto, a la pregunta de cuál de todas las sucesiones en las que ha sido testigo como parte del primerísimo círculo ha sido más difícil en relación a la actual, indicó que todas han tenido circunstancias distintas.

“Lo único que te digo es que saldremos unidos, en las mejores condiciones de triunfo, y con un muy buen candidato”.

Se lo creo.

Se reasignaron 70 mil millones

Aprobado en comisiones y listo para llevarse al pleno de San Lázaro donde anoche le esperaban más de 400 reservas –casi la mitad sólo de la fracción de Andrés Manuel López Obrador, la de Morena–, el dictamen del Presupuesto de Egresos para 2017 contiene reasignaciones por alrededor de 70 mil millones de pesos, informó el presidente de la Comisión de Presupuesto, el priísta poblano Jorge Estefan Chidiac.

Es, dijo, uno de los mayores esfuerzos realizados por ninguna otra legislatura y en esas reasignaciones se da respuesta a importantísimos reclamos sociales, afirmó.

Presionado para que explicara hacia qué partidas irán esas reasignaciones, Estefan precisó:

“Les voy a decir: 18 mil millones de pesos adicionales serán para el Fonden; 8 mil para el campo; 6 mil 500 para carreteras; un poco más de 6 mil millones para educación; más de mil 200 millones para cultura; 7 mil millones más en participaciones para estados y municipios, lo cual hace que estados y municipios reciban 4.3 por ciento más en términos reales”.

Eso fue posible, dijo, porque esos recursos le fueron recortados a programas del gobierno federal.

“Ahora sí, que el apriete de cinturón se lo llevó el Ejecutivo… no fueron los hogares, no fueron las empresas y no fueron estados y municipios. Todo el ajuste del cinturón quedó en el Poder Ejecutivo”, indicó.

Apoyan al IMSS

Al intervenir durante la comparecencia del titular del IMSS, Mikel Arriola, el presidente del Senado, el panista Ernesto Cordero, consideró que si hay una institución que deba obtener el mayor de los apoyos del Legislativo es el Seguro Social.

No se puede posponer la atención médica a los trabajadores de México, señaló.

Así, ante los integrantes de la Comisión de Seguridad Social, el ex secretario de Hacienda, reconoció el buen manejo que se ha hecho de las finanzas en el IMSS debido al manejo del gasto en la institución.

Cordero subrayó que en los 10 meses que restan a la legislatura, se puede “empujar” una agenda legislativa que permita preparar al IMSS para los próximos 50 años.

“México se merece una institución como el IMSS, tenemos que estar a la altura de los retos demográficos, epidemiológicos, médicos, laborales que implica el futuro”.

Mikel Arrióla dijo: “yo les diría a los senadores que el estado que guardan las finanzas del IMSS tuvo una modificación para bien, derivado directamente de las reformas estructurales que aprobó este Senado.

“Yo lo que pondría en la agenda de corto y mediano plazo, senador Cordero, que yo encantado de poder trabajar con este Senado para poder asegurar ese equilibrio, si tiene que ser a nivel ley”.

A su vez Emilio Gamboa, coordinador de los senadores del PRI, y quien fuera director del IMSS al inicio del régimen de Carlos Salinas, dijo que a este instituto no sólo hay que fortalecerlo sino modernizarlo.

Consideró que el hecho de que en lo que va de este sexenio se haya logrado crear 3 millones 139 mil nuevos empleos en buena medida ocurre por el nivel de aceptación que tiene el IMSS en la sociedad mexicana.

Suicidios, un reto actual

Ayer también, pero en otra comisión, la priísta Yolanda de la Torre, presentó una iniciativa de reforma a la Ley General de Salud a fin de establecer como materia de prevención la detección, orientación, y atención de trastornos y riesgos suicidas.

El suicidio, explicó, debe ser atendido como uno de los problemas más graves de salud en México, debido a su incremento en jóvenes entre 15 y 24 años y niños de 9 a 13 años de edad.

La depresión, problemas económicos, pérdidas familiares, ausencia de afecto, divorcio de los padres y falta de empleo, enumeró, se relacionan con suicidios cometidos por niñas, niños y jóvenes, sin descartar a los adultos que se quitan la vida por estas u otras causas, afirmó.

Recursos para “México Conectado”

Quien ayer acudió a San Lázaro fue el subsecretario de Comunicaciones de la SCT, Edgar Olvera para pedirles una partida de 2 mil 500 millones de pesos y poder aplicar el programa “México Conectado”, que contribuye a garantizar el derecho constitucional de acceso al servicio de Internet de banda ancha.

En un encuentro con diputados de la Comisión de Comunicaciones, que preside el diputado priísta Andrés Aguirre, el subsecretario de la SCT dijo que esta dependencia considera que la partida prevista para este programa ha disminuido considerablemente desde 2013.

En ese año recibió 2 mil 300 millones mientras que en 2017 sólo se le asignaron 250 millones. Ello a pesar de que ha sido un programa por demás exitoso al permitir se conecten cerca de 20 millones de usuarios.

Explicó que actualmente existen 101 mil sitios que requieren de una inversión de sostenimiento de 1,162 millones y de otros 1,124 para poder crecer y adicionar 20 mil nuevos espacios de Internet.

