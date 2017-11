El presupuesto electoral del 2018

Francisco Rodríguez

Todos los fines de año mexicanos, en medio de un tráfago de acontecimientos desagradables, de tragedias nacionales, de caos informativo y distracciones consecuentes de la población, la Cámara de Diputados opera en la vorágine para aprobar dos instrumentos esenciales: ingresos y egresos de la nación.

Operadores financieros, de la mano de noveles burócratas hacendarios de tercer talón, se dan vuelo pasando por encima de los legisladores proverbiales, ausentes de la discusión, entretenidos en el monitoreo de sus moches salariales, aguinaldos…

… y compensaciones estratosféricas, prebendas presupuestales y fiestas inoportunas. Hacen sus estropicios en la inconsciencia modorra de un poder. Son los patricios de la desgracia, la granja adecuada de los desmanes, los propiciadores de la corrupción y de la inflación galopante que nos agobia.

El resultado: calcular la captación de más de la cuarta parte de todos los ingresos nacionales, el resultado de la actividad económica anual de todos los mexicanos, veinte billones de pesos, el producto nacional bruto, para ingresarla a las arcas en impuestos desproporcionados y recesivos, de una manera también esquizofrénica.

Unos días después que realizan lo anterior, se dedican a presupuestar el gasto de los 5 billones en actividades que no responden a la realidad de miseria y abandono. Los gastos programados se adjudican de una manera caótica, desorganizada, sin jerarquía ni orden de prioridades, sólo para cumplir con la liturgia, para elaborar un documento…

… que después, en el ejercicio cotidiano de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, será hecho trizas a través del reacomodo —le llaman resignación presupuestal— que los mandarines ajustarán a la medida de sus caprichos y bolsillos. Pasarán nuevamente sobre las decisiones de la representación popular. Nunca les ha importado.

Y esas reasignaciones presupuestales no pueden ser recurridas por nadie, ante ninguna instancia administrativa o judicial. Llegaron para quedarse y constan en circulares, decretos presidenciales, reglamentos internos y hasta leyes reglamentarias que nadie sabe cuándo se votaron. Es el platillo al gusto de esos comensales de nuestro dinero.

Las reasignaciones son la dentellada eficaz sobre lo aprobado. Un ejercicio autoritario e inmune que dispone a placer de los dineros producidos por el esfuerzo nacional, dirigidas a reconvenir a los adversarios, cortar las alas de los inconformes, recortar cualquier gasto social…… que juzguen atentatorio de su comodidad, y para engrosar los gastos publicitarios, propagandísticos, del confort presidencial, de los embutes a los favoritos, de los reconocimientos a los agachados, a los que le hacen el juego a todas las manifestaciones de despotismo. Una forma eficiente de cortar alas a toda oposición.

Esa es la radiografía de los presupuestos de ingresos y egresos fiscales que deberían ser los más eficaces instrumentos del desarrollo nacional‎, si fueran aplicados a los objetivos programáticos de las necesidades sociales, a la ejecución de las obras de infraestructura requeridas, a la educación, salud, vivienda, empleo, y mínimos de bienestar colectivo.

Los dos documentos sólo sirven para la subsistencia de los parásitos, para ahondar las desigualdades, para presumir que se trabaja con orden y destino. Son exactamente lo contrario de lo que deberían ser en cualquier país que se precie de civilizado. Como creen que los presupuestos son para ganar, los enfilaron hacia el fraude electoral del 2018.

Ni dentro, ni fuera del gobierno, he conocido a alguien razonable que meta la mano al fuego por los ingresos y egresos que votan en la somnolencia los diputados mexicanos. No hay ser humano en su sano juicio que apruebe uno de los gazapos que han salido del presupuesto 2018: el pago al rescate bancario del Fobaproa es una suma superior al doble de lo programado para la reconstrucción de los terremotos recientes.

Y ése sólo es un botón de muestra. Los estados priístas recibirán, ante la amenaza electoral de la oposición organizada, un incremento de cerca de cien mil millones, para gastar un billón de pesos en los trafiques proverbiales de la cooptación. Los recursos destinados a la ciencia y la tecnología, a las comunidades indígenas, a la atención de las prioridades de niños, jóvenes y población marginada, palidecen ante los gastos estratosféricos del confort de los mandarines. Y todavía estarán sujetos a las reasignaciones de Hacienda.

El gasto destinado para las universidades públicas, las universidades interculturales, las instituciones estatales de cultura y los grupos pobres emergentes no llega a los mil millones de pesos, mientras que las cámaras son obsequiada con presupuestos pantagruélicos. Miles de millones tirados al caño. Obsequiosamente, los ministros de la SCJN, cada uno de los atildados magistrados del Tribunal Electoral Federal —los que están dispuestos a dar el hachazo final de la elección— percibirán sueldos por encima del millón mensual. Por si lo anterior fuera poco, más de un billón de pesos está destinado al pago de la burocracia dorada, medio billón anual al pago de un servicio de la deuda externa no consultada con nadie, y 2 billones, al gasto corriente, a todos los demás empleados del sistema. Todo al servicio del gasto electoral.

Es relevante que el dinero presupuestado para las maniobras extras de los mandarines, para paliar lo demasiado urgente y los caprichos que sobrevengan de última hora hacen menos de 50 mil millones, una suma ridícula si se toma en cuenta que ese efectivo es mínimo, frente a los caudales de que dispone cualquier narquillo que se haga respetar en algún rincón del territorio.

Es la fotografía de un Estado debilitado por la suma de sus propias corrupciones endémicas, arrasado por las circunstancias, sin un solo viso de previsión y de contenido social.

Paradójicamente, los asesinos de nuestra economía son asesinados por su propio presupuesto. Ese es el destino de la riqueza nacional. El cadáver insepulto de la desgracia. Tendrán que seguir recurriendo a pedir prestado a sus valedores, porque nada alcanza. Seguirán acumulando para guardar sus haberes en los paraísos fiscales del Caribe, Andorra y Luxemburgo. Los mexicanos, que esperen. Creen que van a arrasar en las elecciones del 2018.

Falta ver quien les reasigne el presupuesto para que sean atendidos después en Brooklyn, donde los espera El Chapo Guzmán, presto para señalar todos sus enjuagues. ¿No cree usted?

Índice Flamígero: Mientras Mikel Arreola se pasea por cuanto espacio radiofónico tiene a su alcance, presumiendo supuestos y no creíbles logros y conquistas del IMSS, la corrupción campea en el organismo tripartita. Vaya como ejemplo sobre el que más adelante abundaré: Su director de Prestaciones Médicas, José de Jesús Arriaga Dávila, tiene contratado por honorarios a Juan Francisco Irizar López, representante legal de la empresa instrumentos y equipos Falcón, que lo contrató posterior a su salida del Instituto, del que se jubiló siendo jefe de Prestaciones Médicas del Hospital General de Zona numero 1 de La Paz, BCS, y donde permanente benefició a Falcón, que en retribución hoy lo tiene contratado. Falcón se encuentra en investigación por parte de la Comisión Federal de Competencia Económica, por supuesta colusión en los Servicios Integrales de Laboratorio y de Banco de Sangre. Falcón contrata al contador Agustín Amaya Chávez, quien hoy en día es su actual director general, y quien además fuese funcionario del IMSS como ¡responsable de la contratación de los Servicios Integrales! en dicho Instituto por 8 años aproximadamente. Amaya Chávez y Juan Francisco Irizar López comparten un departamento en la calle Adolfo Prieto 1012, interior 102, colonia Fel Valle, y le prestan una vivienda a José de Jesús Arriaga Dávila, actual director de Prestaciones Médicas del IMSS, en Paseo de la Reforma número 27, departamento 707. Irizar, como asesor de Arriaga trabajan en beneficio de Instrumentos y Equipos Falcón, junto con Agustín Amaya, armando diversas licitaciones a modo. De eso, claro, no habla de0 Mikel Arriola. + + + Da mucho orgullo colaborar con el equipo de Azteca Documentales y de ADN Opinión, que volvieron a ser galardonados en la edición 2017 del Festival Pantalla de Cristal, en esta ocasión por el documental “El Error: Ficción, Miedo, Debacle” y el reportaje especial “TLC: Entre el Muro y la Oportunidad”. Los cinco galardones a los que se hicieron acreedores fueron: Mejor Director de Arte, Jonathan Tenorio; Mejor Postproducción y etalonaje, Omar Carmen y Ricardo Vélez; Mejores valores de producción en pantalla, Adriana Delgado Ruiz, Jorge Sandoval y Ricardo Vélez; y dos premios a Mejor Banda Sonora, realización de audio, Armando Corona. Estos reconocimientos fueron otorgados al equipo de la Barra de Opinión de TV Azteca, empresa liderada por su director general, Benjamín Salinas Sada, quien apuesta por contenidos inteligentes. ¡Enhorabuena! + + + Las universidades autónomas del país están en la mira. No sólo por la sustanciales reducciones en sus presupuestos públicos, también por el acoso. La morelense sufre el acoso del impresentable izquierdista Graco Ramírez, al ordenar la captura del rector Alejandro Vera e, incluso, de su señora esposa, María Elena, dizque por enriquecimiento inexplicable. La hidalguense, con un decreto gubernamental violatorio de su autonomía contra el que ya se han manifestado distinguidos juristas y políticos del país. Entre otros, Rubén Fernando Cano Valle, Raúl Carrancá y Rivas, Eduardo López Betancourt, Sergio García Ramírez, Juan Velázquez, Francisco José Paoli Bolio, Porfirio Muñoz Ledo, de acuerdo a lo informado por el rector Adolfo Pontigo Loyola.

