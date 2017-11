“Let’s Rock”, el nuevo aroma de Dulce María

Perfume que la actriz y cantante presenta para seducir, no sólo a sus fans, sino al público en general, que podrá disfrutar de una increíble presentación, que ya se encuentra a la venta en todas las tiendas Fraiché

Asael Grande

Hablar de Dulce María es pensar en belleza, talento, pasión, juventud y dinamismo, y estas mismas cualidades fueron impresas en el nuevo envase que Fraiché trae al mercado mexicano: “Let’s Rock”, producto que la actriz y cantante presenta para seducir, no sólo a sus fans, sino al público en general, que podrá disfrutar de una increíble presentación, que ya se encuentra a la venta en todas las tiendas de la misma marca del país.

“Let’s Rock” forma parte de la colección de Dulce María de Fraiché, la cual se une a us productos hermanos “Gipsy Queen”, “Candy Girl” y “Rock & Love”, y que llega a manera de producto personalizado, para que así cada cliente escoja su esencia favorita de esta perfumería y el envase en esta presentación de edición limitada con forma de guitarra. Estamos presentando “Let’s Rock”, ahora más que nunca, me da mucho orgullo, me siento feliz de ir creciendo con mis fans, y con Fraiché, el ver que hay gente que lo apoya es para mí un gran honor, ahora más que nunca necesitamos consumir productos mexicanos, estoy feliz de ser parte de la familia Fraiché, creo que soy adicta a las fragancias, cambio de fragancia, depende la hora del día, y este diseño de guitarra me fascina, me encanta, me gusta cumplir mis sueños, y es una oportunidad para todos el que puedan escoger la fragancia que deseen, muchos de mis fans ya la tienen, también en otros países ya lo han conseguido, ojalá que sigan apoyando a empresas mexicanas, dijo Dulce durante la presentación de “Let’s Rock”, perfume que viene en dos colores: azul y rosa, cada envase tiene capacidad para 60 ml, las cuales los fans de Dulce María podrán personalizar con su esencia favorita de Fraiché.

Con esta presentación, Fraiché busca consentir tanto a su público cautivo como a los clientes más jóvenes con un estilo diferente, vivaz, divertido con Dulce María como una de las voceras principales de la empresa, la cual tiene más de 500 fragancias distintas a la venta en 600 tiendas distribuidas a lo largo de la República Mexicana.

La cantante Dulce María se lanza al mundo de la belleza con una colección de tres nuevas fragancias y de esta manera se une al grupo de famosas, como Shakira, Jennifer Lopez y Sofía Vergara, entre otras, que ya tienen su perfume.

Los perfumes que Fraiché ha lanzado de Dulce María son “Gipsy Queen”, “Rock & Love”, “Candy Girl” y ahora “Let’s Rock”: “creo que el tener sueños y objetivos es básico, este diciembre voy a cumplir 27 años de carrera, gracias a mis fans que me han seguido desde que empecé, lo más importante es cumplir tus sueños, en el área que sea”, finalizó la cantante, quien aseguró que le gustaría, eventualmente, ser parte de un reencuentro de ex RBD’s.