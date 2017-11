Joan Kuri brilla en “La hija pródiga”

La telenovela de TV Azteca completa su elenco con artistas de la talla de Isabel Bur, Andrea Marty, Fernando Luján, entre otros

Arturo Arellano

“La hija pródiga” es una nueva propuesta en el tema de telenovelas de parte de TV Azteca, en la que participan actores de la talla de Isabel Bur, Andrea Marty, Fernando Luján y el joven Joan Kuri, para contar un melodrama de misterio con toques de suspenso, que comienza cuando la hija de los Montejo, Alicia, es secuestrada en Acapulco. La niña, acompañada por su hermana Pamela, es sustraída, provocando una gran tristeza en su familia durante años. Veinte años después cuando su familia ha podido retomar sus vidas, Alicia reaparece en casa de los Montejo para buscar respuestas. Se transmite de lunes a viernes a las 20:30 horas.

El talentoso Joan Kuri concedió una entrevista para las páginas de DIARIOIMAGEN. “Todo ha sido padrísimo desde que empezamos a grabar, se ha creado un gran equipo entre el elenco y el equipo de producción. Me ha tocado trabajar con grandes estrellas como Alejandro Camacho que es mi padre en la historia, le he aprendido muchísimo. Mi personaje me encanta, desde que lo leí se me hizo muy virtuoso, que tiene su propia historia porque forma parte de la trama principal, pero además tiene su historia alterna, eso lo hace un personaje interesante, es como el aire, el puente entre algunos personajes, dentro del caos que se ve en la novela, él es quien balancea un poco, se fija mucho en la justicia, conoce a una chava se enamora, es muy completo”.

Refiere que llegó al elenco “por casting, una noche antes de audicionar me la pasé leyendo y estudiando, afortunadamente se me dio el personaje y debo decir que este es mi primer trabajo en telenovela de este tamaño, antes había hecho una serie web y algunos unitarios, pero no una novela con un papel así. Estoy agradecido con Azteca porque me dieron el papel y una gran oportunidad. Como dice Andrea Martínez, estar en esta novela es una clase de actuación todos los días, porque los de más experiencia te aconsejan o simplemente con ver y convivir uno aprende, de las personas y como actores”.

Indica que en un medio casi monopolizado ahora por plataformas digitales y series. “Es muy loable hacer un esfuerzo por rescatar el género de telenovela, en este caso está muy padre porque habla de temas recientes, de los desaparecidos, de los incendios, de la guardería ABC.

Por otro lado, también se está a la vangardia en el tema de la transmisión, pues es una gran ventaja que ahora tenemos los episodios en línea, esto quiere decir que si te perdiste el capítulo en vivo, ahora ya se puede ver a la hora que sea, llegando del trabajo, cuando sea en internet. No te pierdes lo que pasa, vas a la par con la historia”.

El actor se encuentra en Facebook, Twitter e Instagram como Joan Kuri, redes sociales en las que da a conocer sus proyectos y comparte su día a día. La telenovela se transmite de lunes a viernes a las 20:30 horas por Azteca 13 y los episodios se van sumando uno a uno a la plataforma web de la televisora del Ajusco.