El último mensaje de Maru Dueñas fue para su amiga Angelique Boyer

El mundo del espectáculo en México dio el último adiós a la actriz y al director de televisión Claudio Reyes, quienes fallecieron en un fatal accidente, mientras regresaban de grabar la telenovela “Me declaro culpable”, en Cuernavaca, Morelos

Maru Dueñas escribió su último mensaje a la también actriz Angelique Boyer, antes del choque en el que perdió la vida, a los 50 años de edad.

Ambas actrices eran amigas, ya que habían trabajado juntas en las telenovelas “Lo que la vida me robó” y “Tres veces Ana”.

El último mensaje que le había escrito Maru a Angelique era para felicitarla por estar en la portada de una publicación, donde resaltaba su belleza y aplaudía que sigue llenándose de éxitos; lamentablemente, esto sucedió horas antes de que ese choque le arrancara la vida.

La actriz Angelique Boyer expresó su tristeza tras saber de la muerte de su amiga y colega Maru Dueñas, quien falleció a causa de un accidente automovilístico.

La novia de Sebastián Rulli difundió un conmovedor video en su cuenta de Instagram, donde le agradece por todo lo enseñado y le hace una sentida despedida. Cabe señalar que Maru Dueñas era parte de su círculo de amistades luego que trabajaran juntas en las producciones ‘Lo que la vida me robó’ y ‘Tres veces Ana’. “Te amo Maru. ¡Gracias por este video que me han regalado! No tengo palabras”, escribió Angelique Boyer.

El mundo del espectáculo en México dio este sábado su último adiós a la actriz Maru Dueñas y al director de televisión Claudio Reyes – hijo de la actriz María Rubio, quienes fallecieron la noche la madrugada del sábado en un fatal accidente, mientras regresaban siete miembros del equipo de producción, tras grabar locaciones en Cuernavaca, Morelos. Era pasada la medianoche y estaban por llegar a la Ciudad de México, cuando un vehículo de carga, a exceso de velocidad, intentó rebasarlos por la derecha, provocando el impacto fatal y la voltereta que destrozó la camioneta, propiedad de Televisa.

Por su parte, Claudio Reyes Rubio, nacido en 1964, primogénito de la célebre actriz María Rubio -“Catalina Creel” en “Cuna de lobos”- había destacado como director en televisión, siendo reconocido por muchos actores, como uno de los mejores en el ramo: sensible, centrado, paciente y conciso. Ambos tenían una excelente mancuerna de trabajo, ya que formaban parte del equipo de planta de Angelli Nesma y juntos habían colaborado en media docena de melodramas.

El velorio tuvo lugar en dos capillas contiguas de la misma funeraria al sur de la Ciudad de México, que estuvo siempre resguardada por elementos de seguridad para mantener un profundo hermetismo. Al lugar fueron llegando poco a poco personalidades del medio artístico para darle el último adiós a los dos fallecidos.

La productora de ‘Me declaro culpable’, Angelli Nesma, quien tenía en su producción a Maru y a Claudio, contó con lágrimas en los ojos: “Es lamentable, no puedo ni hablar, estoy muy mal, pero no podía dejarlos solos”.