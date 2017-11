AMLO no convenció a Monreal: “aún no sé si me quedo”, dice

Tras la puerta del poder

Roberto Vizcaíno

El encuentro con Andrés Manuel fue a solas. En un lugar privado cercano a Querétaro. El tabasqueño fue franco, amable, afirma Ricardo Monreal. Pero luego de conversar sin restricción alguna de todo durante casi 2 horas, dice no saber aún si se queda o se va de Morena.

No lo aclara, pero es obvio que si no sabe si se queda o se va, es porque el tabasqueño ha decidido mantener a Claudia Sheinbaum como su candidata a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. En eso no hay marcha atrás. Pese a que la científica simplemente no sube en los apoyos ciudadanos.

Y Monreal sabe que, si el de Macuspana ha decidido mantener a la delegada de Tlalpan en esa carrera, es porque él también va a darlo todo para que gane la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México y sea la candidata de Morena a la Presidencia de la República en 2024.

Justo lo que Monreal ambicionaba para él y que Andrés Manuel no le dio al excluirlo por Sheinbaum.

Para ello trabajó y por ello le fue leal durante años al tabasqueño, a quien consideraba su amigo y aliado.

Hoy, luego de la larga conversación del fin de semana, Monreal, sabe que está fuera de esa posibilidad. De ahí que no ha decidido si continuar o no en Morena.

El zacatecano sabe que su aduana es la fecha establecida por el INE para el registro de candidatos, prevista para febrero próximo.

Ese es su límite, dice.

Su indecisión es porque no niega que AMLO le ofreció la secretaría de Gobernación, como afirman por ahí, si gana la Presidencia de la República en julio próximo.

Peeero Monreal sabe bien que AMLO tiene grandes posibilidades de fracasar por tercera vez, y entonces se quedaría como aquel de las 2 tortas, sin una ni otra. Sheinbaum le llevaría ventaja. Y en política, ambiciones y proyectos no pueden perder el tiempo.

Él sabe que por la libre, al amparo de otro partido, puede competirle y ganarles a AMLO y Sheinbaum juntos, y construir su candidatura presidencial sin las limitaciones que tendría al lado de López Obrador.

Además tenía 5 meses de no verlo ni platicar con él. Mucho tiempo lejos en momentos en que las relaciones se estrechan.

“Y no estoy solo”, recuerda. Afirma que junto y detrás de él está todo un equipo por el que tiene que responder y al que tiene que abrir espacios.

En fin…

La delegada no crece

Mientras tanto la delegada Sheinbaum no crece. En un sondeo de El Universal la candidata de AMLO obtuvo un muy pobre 4.16% en una escala del 1 al 10.

De su actuación frente al sismo del 19 de septiembre, 26.7% de los consultados dentro de su delegación dijo que fue francamente mala; otro 25% dice que no fue mala sino pésima; y un 17%, que ni buena ni mala y apenas un 17.5% la calificó como buena.

Sheinbaum fue designada Coordinadora de Organización de la Ciudad de México de Morena, cargo que es utilizado por AMLO para colocar a sus candidatos en cada posición en contienda.

Falso dice ombudsman

Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, aprovechó ayer el Foro Nacional “Sumemos Causas por la Seguridad: Ciudadanos + Policías” para responder a sus críticos:

A ellos (entre quienes todos saben figuran los titulares y círculos cerrados dentro de las Fuerzas Armadas), les dijo que la defensa y protección de los derechos humanos no son el origen de la inseguridad y de la impunidad en México.

Afirmar tal cosa, indicó, “es una falsedad”.

Explicó que donde se encuentra la razón de este problema, es en el exceso de cuerpos policiales que carecen de capacidades y recursos suficientes a lo largo y ancho de México.

Su desempeño, además, adolece en muchos de los casos, de la falta de un marco jurídico y normativo para coordinar y hacer eficiente su actuación.

De ahí que cualquier política pública de seguridad y justicia, no solo deberá sustentarse con recursos financieros suficientes, sino en un modelo policial que opere a partir de la dignificación y revaloración de los policías, afirmó.

Utilizar a las fuerzas armadas de manera reactiva y provisional en labores de seguridad pública, dijo, propiciaron que la discusión integral, objetiva, plural e informada sobre el modelo policial sea un pendiente en el Poder Legislativo.

Ello impide que los recursos públicos destinados para las policías tengan el efecto buscado, que las instituciones se fortalezcan y que la sociedad finalmente tenga la seguridad que requiere junto a la calidad de vida que merece.

Ahí pidió al Congreso que, antes abordar la reforma de policías civiles, se apruebe de una vez por todas la Ley de Seguridad Interior.

Ello permitiría que la participación militar en la seguridad de los ciudadanos se convirtiera en permanente y ordinaria, aunque implique, en la práctica, dejar de lado postulados como el artículo 21 Constitucional, agregó.

Invitado por Morera, González Pérez afirmó que, dadas las condiciones de inseguridad que vive México, la reforma policial debe asumirse como prioridad para el Estado.

Postergar su discusión y definición, indicó, tiene como precio que no se garanticen niveles mínimos de seguridad para las personas y su patrimonio, que no se abata la violencia y continúe el deterioro de la confianza de la sociedad en las instituciones y su credibilidad.

Recuperar la confianza de la sociedad en las instituciones significa recobrar la credibilidad y confianza de la sociedad en las policías como vínculo inmediato entre autoridades y personas y eslabón indispensable para el cumplimiento y aplicación de la ley.

Ello exige que la institucionalidad en las policías se establezca y consolide con independencia de intereses particulares o coyunturas políticas.

“Las policías –dijo–, no pueden ser instrumentos de un gobierno, sino órganos de un Estado que protege y promueve la democracia, el cumplimiento y aplicación de la ley, así como el respeto y vigencia de los derechos humanos”.

