Aída Cuevas revivirá a Juan Gabriel

Será el 19 de noviembre cuando regrese al Teatro Metropólitan para continuar con la celebración de 40 años de historia musical

Asael Grande

Debido al éxito la máxima exponente de la música mexicana regresa al Teatro Metropólitan para continuar con su celebración de sus 40 años de historia musical: Aída Cuevas. Con una privilegiada voz, una mujer que ha llevado la música ranchera a todo el mundo y es uno de los tesoros más importantes de México.

Con su sello inigualable, un repaso musical por su discografía y lo mejor de la música mexicana, sin faltar desde luego, su gran clásico, “El pastor”, el próximo 19 de noviembre, será una noche única, Cuatro décadas de portar con mucho orgullo el traje charro haciendo homenaje además al inolvidable Juan Gabriel con la interpretación de lo mejor de su repertorio musical y que Aída Cuevas ha interpretado por tantos años.

“Estaré por segunda ocasión en este año en el Teatro Metropólitan, será una recopilación de 40 años cantando, tengo 39 discos grabados, no puedo cantar todas las canciones, va a ser música que grabé del maestro Armando Manzanero, voy a cantar algo del disco que me dio el Grammy Latino, Mariachi Tango, y algo del nuevo disco que sacaré con temas de Juan Gabriel, que son temas que él me regalara, y por supuesto canciones clásicas de José Alfredo Jiménez, Cuco Sánchez, un poco de todo, la vez pasada estuvo conmigo en el Metropólitan, mi amiga Lila Downs, y Pablo Montero, en esta ocasión viene Toño Aguilar, que es un supercantante, y aparte Rodrigo y Diego, yo digo que no puedo dejar de festejar sin mis hijos, esos son mis invitados; presentaré un video muy bonito que hizo mi hijo Rodrigo, porque no nos dio tiempo de grabar el video con Juan Gabriel, y será con fotos del recuerdo”, dijo la intérprete en conferencia de prensa.

La máxima exponente de la música mexicana, Aída Cuevas, está celebrando sus 40 años de trayectoria artística, con más de 7 millones de discos vendidos y celebrando la salida de su más reciente sencillo “Gracias por todo” feat. Juan Gabriel. La consagrada artista mexicana Aída Cuevas, es la cantante predilecta de la música regional, quien es invitada a los eventos en los que es preciso dejar la mejor impresión de México: “la música mexicana se va a volver a poner en primer lugar, ya es justo, lo están grabando, desde Luis Miguel, por supuesto, Alejandro Fernández, y tanta gente que nos hace falta que le den esa promoción, que el hecho mismo de grabar en otro género, como el pop, graban con mariachi, así que la música ranchera tiene ahora un segundo aire”, dijo la cantante respecto a la situación actual de la música ranchera.

El día de su presentación en el Teatro Metropólitan, Aída Cuevas lanzará su disco “Gracias por todo”, álbum que incluye 12 temas de los 63 que dejó el mismo Juan Gabriel para que Aída los grabara con su peculiar voz, y que incluye el sencillo que le da nombre al disco, “Gracias por todo”, mismo que fue grabado 5 meses antes del deceso de Juan Gabriel, que y se estrenó como sencillo en plataformas digitales el pasado 28 de agosto, durante su aniversario luctuoso. Todo esto hacen de este álbum, un disco de colección que quedará inmortalizado y recordado como parte esencial del acervo musical del “Divo de Juárez”.