MC Dharta trae “Mi cuarta generación” con cultura

El rapero está dispuesto a conquistar a la Ciudad de México con sus rimas cargadas de amor y mensajes conscientes

Algunas de sus letras están basadas sobre Quintana Roo

Arturo Arellano

MC Dharta es un rapero mexicano, que ya ha conquistado el sur del país, sin embargo, ahora se dispone a enfrentar al monstruo de la Ciudad de México y lo hará con su disco “Mi cuarta generación” que contiene temas de rap cultural con mensajes de amor y conciencia. Asimismo, anuncia que este martes 14 de noviembre lanzará el video de su sencillo “Subliminal”.

El cantante visitó la redacción de DIARIOIMAGEN y entrevista dijo “acabo de regresar de Chetumal con un disco hecho por mi productora Krishna Studios de Quintana Roo, conlleva a trece canciones, todo cultural, hip hop, trap, sin insultos ni nada por el estilo. Si bien sabemos que el género rap está basado en libre expresión, nosotros lo hacemos, pero mayormente con un lenguaje más liviano. De entrada, escribí para el público de Quintana Roo, pero se expandió el disco hasta acá en la Ciudad de México”.

Describe que “casi todos los exponentes de este género basan sus temas a la cultura del barrio y yo decidí hacer de mi vida diaria, de la cultura de Quintana Roo, hacer letras, eso me lleva más al género y hablarle a mi gente de allá, decirle que sí se puede soñar, mezclar algo cultural y lograr algo nada obsceno para que cualquiera me pueda escuchar, nos salimos del contexto de la calle, para hacer letras universales”, en el mismo tenor añadió que “la gente etiqueta los géneros, tienen un parámetro, pero sí respetan el pop, el rock, el reggae, con las letras que sean, deberían hacerlo también con el hip hop. El reggae por ejemplo habla del cannabis, el rock de los ideales de los jóvenes, pero también se pueden abordar otras letras. El rap es directo, es claro y aunque se hable de otros temas, no se pierde la esencia”.

Refiere también que ha contado con el apoyo de sus fans “a muchos de mis seguidores sólo les gusta el rap, pero otros me dicen que sea yo mismo, que siga cultural, no lo que hacen todos los demás raperos, me piden que sea distinto, me han definido como cultural. Ese es el concepto en el que me tienen y el que me ha traído a la Ciudad de México”.

MC Dharta envía un mensaje a quienes lo escuchan “no tengan etiquetas, ni recelo, si escuchas trap no tengas prejuicios, yo quiero fomentar la música de otra forma, también soy trapero, pero todo estilo merece respeto”.

Sobre “Subliminal”, sencillo que será lanzado con videoclip este 14 de noviembre dijo “es una canción diferente, le pusimos un nombre muy del trap, estilo ‘slow live’, que es vida lenta y muy mezclado el trap con sonidos ochenteros. La canción sale con Krishna Studios y estamos colaborando con otras personas de Ciudad de México”.

MC Dharta se presentará el 18 de noviembre en Yucatán y el 19 en Cancún. Mientras que su disco ya se puede escuchar y decargar en plataformas digitales.