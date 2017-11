Carlos Carreira presentará su “Canción espejo” en el Lunario

El próximo 18 de noviembre, el cantautor hará un recorrido por cada uno de sus discos en los que refiere que el amor es el eje principal

Arturo Arellano

Fue a los 4 años cuando Carlos Carreira inició su paso por la música, influenciado por los gustos musicales de su padre, que iban desde Joaquín Sabina hasta José Alfredo Jiménez, encontrando así su pasión en la vida, misma que le ha llevado a grabar varios discos y ahora a pisar de nueva cuenta el escenario del Lunario del Auditorio Nacional, donde apenas hace un año consiguió un lleno total y este 18 de noviembre, pretende repetir la historia.

Durante su visita a DIARIO IMAGEN, el cantautor habló al respecto “llevaré un show al que titule ‘Canción espejo’, donde hablo de la música, mi música en el paso del tiempo. Siempre he pensado que las mejores canciones son las que guardamos para nosotros, canciones que nos acompañan en diferentes etapas de la vida, canciones especiales que son un espejo donde nos vemos reflejados. Una ‘Canción espejo’ es una canción inevitable donde de vez en cuando nos asomamos a ver si seguimos ahí, donde nos encontramos de a poco y donde puede que nos sorprenda lo mucho que seguimos viviendo dentro”.

Refiere que “tengo la bendición enorme de que la gente que me sigue le gusta escuchar, cantar conmigo, cuando llego al escenario afortunadamente las canciones ya llegaron a ellos antes por alguna ventana. El Internet es muy importante en mi carrera, justamente ahora acaba de llegar al millón de reproducciones en Spotify una canción que se llama ‘Juré’, por medio de YouTube también hay muchas vistas. He tenido una gran respuesta”.

Describe que “mis canciones son universales, hablan del amor en muchos aspectos de la vida, el amor es el eje motor, amor a la pareja, a los hijos, los padres, la familia, el amor que nunca se entregó, amor a distancia, amor anhelado, en fin el amor en todas sus formas. Mi propuesta social sería esa falta de compromiso a veces en las parejas de generaciones nuevas, en las que en cada conflicto se decide mejor a romper la relación, en lugar de optar por una solución. Si fuera yo a tratar un tema social en mis canciones sería ese”.

Sin embargo, reconoce también que ha tenido una importante evolución. “Como persona no eres el mismo después de 15 años, el oficio de hacer canciones lo he ido puliendo. También he compuesto para otros intérpretes, es un buen ejercicio, un gran reto y en ello se ha afianzado mi manera de hacer música también. Soy más abierto y me gusta que otros canten mis canciones, me ha grabado la Arrolladora Banda Limón, Los Sebastianes, Banda la Ejecutiva, Daniela Calvario y otros”.

Para el show adelanta que “tengo 21 canciones puestas con la banda, algunas solo guitarra y voz, pero son canciones que han formado parte de mis discos, la gente ya las conoce y quienes no, quienes van a conocerme por primera vez, estoy seguro de que por lo menos alguna canción se van a llevar a su casa. Es un concierto integral, con altas y bajas, emociones muy hacia el amor y desamor, variado. Estará muy bueno”. La presentación de Carreira en el Lunario del Auditorio Nacional se realizará el 18 de noviembre próximo a las 21:00 horas.