Tras hacer varias voces para “Coco”, escribe su primer largometraje

La participación de Valeria Maldonado en la cinta de Disney Pixar no es una casualidad, sino producto de los años que estudió teatro musical en Europa, incluyendo un tiempo con maestros del West End londinense

Su historia es la del mexicano que migra, triunfa en Estados Unidos y ahora desea volver a México para compartir lo que ha aprendido.

Es Valeria Maldonado, actriz que vive en Los Ángeles y que, tras haber actuado en las series “Castle”, “Casual”, “Jimmy Kimmel Live” y “Nicky, Ricky, Dicky and Dawn” y luego de haber participado en varias películas, hoy ella escribe su primer largometraje, en el que también será la productora junto con Virginia Novello, Marta Cross y Gonzalo Ruiz de Velasco.

“Estamos aprendiendo todo el proceso que implica hacer una película. El proyecto comenzó siendo un cortometraje, que ya filmamos, pero ahora lo estamos convirtiendo en un largo y lo vamos a filmar en México el próximo año”, cuenta Valeria con el entusiasmo de quien de niña le pedía a sus padres que la alumbraran con todas las lámparas de la casa para que ella actuara. ¿Actuar qué? “Cualquier cosa –recuerda Maldonado– porque desde muy chiquita descubrí que el escenario era el lugar en donde quería estar”.

Esa infancia en la apacible ciudad de Querétaro pronto le fue insuficiente a esta mujer que en 2017 ganó el premio Golden State Best Performance como Mejor Actriz en el Action on Film Festival.

En resumen, Valeria se siente “en ese momento en el que puedo entrar a proyectos que me apasionan”. Lo dice, por cierto, tras haber hecho la voz de varios personajes de la película de Disney Pixar, “Coco”, en la versión en inglés.

La aparición de su voz en este filme no es una casualidad, sino producto de los años que estudió teatro musical en Europa, incluyendo un tiempo con maestros del West End londinense. “Con ellos tuve un taller de tres semanas al final del cual les pedí que me dijeran si realmente podía yo dedicarme a la actuación. Y uno de ellos me dijo: ‘Shoot to the stars and you’ll make it’ (Apunta a las estrellas y las alcanzarás). Fue algo emotivo porque además le escribieron una carta a mis padres donde les decían que debía seguir la carrera”.

Aquellos maestros no se equivocaron. Actualmente, Valeria vive en Los Ángeles, donde ha protagonizado tres musicales: “Rent” (con el personaje de Mimi, la bailarina erótica infectada de VIH) “In the Heights” (donde interpretó a Vanessa, la chica guapa del barrio) y “Aladino” (una versión bilingüe montada por Disney y en la que hizo el rol de Jazmín).

“Llevo seis años en el extranjero, toda mi vida he sido bicultural. Pero el temblor (del 19 de septiembre) me movió muchísimo a reencontrarme con mis raíces mexicanas. Por eso quiero hacer la película ‘Sisters’ (Hermanas) en México. Quiero estar yendo y viniendo. Ser una actriz que trabaja en ambos lados de la frontera”.