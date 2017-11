Detectan ciudadanos más de 800 obras irregulares

Monitoreo en la capital

La iniciativa de monitoreo ciudadano “Obra Chueca” recibió 850 reportes de construcciones irregulares en la Ciudad de México.

Se trata de inmuebles que violentan el uso de suelo, que no cuentan con los permisos correspondientes o que presentaron documentación apócrifa.

El primer reporte que arrojó “Obra Chueca” detalla que las violaciones a los programas de desarrollo urbano, la falta de rigor en el cumplimiento del Reglamento de Construcciones, la manipulación legislativa y normativa de los usos de suelo a través de instrumentos de desarrollo urbano, falta de transparencia e impunidad son una constante en las quejas ciudadanas.

La iniciativa señaló que la mayoría de los reportes hechos por los ciudadanos competen a construcciones o irregularidades en el uso de suelo iniciadas en los últimos dos años.

El 96 por ciento de los reportes recibidos corresponde a una de las 16 delegaciones de la capital, mientras que dos por ciento compete a municipios en el Estado de México. Las delegaciones con más reportes son Álvaro Obregón y Benito Juárez.

Del total de obras reportadas, el 27 por ciento fueron denunciadas ante la autoridad administrativa, tan sólo en dos por ciento se encuentra en juicio.

Agregó que la estadística indica que el 54 por ciento de las obras no cuenta con características reglamentarias, 42 por ciento no tiene permisos o documentación y 41 por ciento tienen un nivel o más de lo permitido, por lo que esto constata que no se han respetado los programas de desarrollo urbano.

El reporte agrega que zonas como Iztapalapa, Coapa y Xochimilco ya existían numerosas denuncias vinculadas como un comportamiento riesgoso del subsuelo que se intensificó con las excavaciones profundas de las construcciones.

Por último, hizo especial hincapié en que se reportaron varias obras de escuelas, hospitales y universidades que han sido ampliadas con niveles sobre construcciones antiguas.

“Obra Chueca” enfatizó que tras el sismo del pasado 19 de septiembre, el efecto del Colegio Enrique Rébsamen permeó en la ciudadanía haciendo consciencia en que las construcciones con debilidades estructurales pueden tener consecuencias fatales.