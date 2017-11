“El chico sin nombre”, de Ricardo Zárate

Patricia Correa

Si empiezas a tener pesadillas estando despierto, eso significa que el siguiente eres tú… Déjate atrapar por esta novela que edita Alfaguara Juvenil

Álex ama a su hermano con todas sus fuerzas, y hallarlo significa encontrarse a sí mismo. Por él haría lo que fuera. Dante fue secuestrado hace muchos años y su ausencia ha dejado un gran vacío en la vida de sus padres y su hermano Álex. Cuando la policía desestima el caso por falta de evidencias, Álex se siente más desamparado que nunca y clama por justicia, pues está convencido de que Dante sigue vivo; entonces decide que ya es hora de encontrarlo por su cuenta. Lo acompaña Ana, su mejor amiga; también un agente que sabe más de lo que aparenta, y además su propia habilidad para manejar la deep web a su antojo. En entrevista exclusiva el autor nos dio más detalles.

—¿Cómo decides a ser escritor?

“Yo admiro muchísimo a los escritores que tienen una lucidez casi perfecta de todos los procesos, rebobinando la cinta diría que mi primer contacto con la literatura fue a través de un medio subsidiario como es el cine, me gustaba jugar todo el día, me desvelaba muchísimas horas, y mi mamá para castigarme me hacía ver películas de terror, con la idea de que yo me fuera a dormir sin chistar, pero tuvo el efecto contrario a lo que mi mamá pensaba, vi películas como ‘El exorcista’, me fascinaron ese tipo de historias, años más tarde descubrí en el librero de mi casa, la novela de ‘El exorcista’, y ahí me di cuenta que las historias se escribían, entonces, pasado el tiempo tuve el contacto con los libros de Stephen King, me gustaba mucho las historias que tenían que ver con jóvenes que estaban enfrentados a cosas fuertes, por ejemplo ‘Carrie, It’, ya entrada a la secundaria yo editaba mis textos, fui yo mi primera empresa editorial y ahí fui sembrando sin darme cuenta una vocación muy fuerte”.

—Cuéntanos un poco de esta primera novela “El chico sin nombre”, que es un thriller literario.

“Es una historia de misterio, con elementos de terror, con elementos ciertamente muy fuertes, yo soy un creyente que cuanto tú propones en la historia conflictos duros, difíciles, eso determina las posibilidades de una historia y sus personajes, entonces, es un thriller que tiene que ver con las fantasías demonológicas, porque se asocian con teorías de las conspiración o paranoia, pero que existen y han existido y están documentadas, también quise tocar el tema juvenil, porque en mis inicios quedé muy cautivado con las historias de jóvenes, enfrentados a desafíos muy grandes”.

—Tocas el tema de desaparición, más que nada el vacío de Alex, porque los padres están enfocados en el hijo ausente.

“Una desaparición es un tema difícil, quise ser muy honesto con este tema, que ha causado un dolor inexplicable en las familias, entonces ciertamente Álex, se pregunta a pesar de la buena condición económica que tienen, no encuentran a su hermano mayor desde hace 10 años, él está en un momento de crisis, reflexiona que en el mundo hay muchísimas cosas para las cuales no hay palabras, a un chavo que pierde a sus padres se le llama huérfano, a una madre que pierde a sus hijos se le llama dolorosa, pero cuando un hermano pierde a su hermano, para ese dolor no hay una palabra que lo defina, que lo abrace, Alex se pregunta que quien es él. Esta novela que proponemos es una novela sobre la identidad”, concluyó.

