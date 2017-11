Adrián Cue, de “Enamorándonos” a “¿¡Por qué no nos casamos!?”

El actor y conductor brilla en diferentes escenarios del espectáculo

Arturo Arellano

Adrián Cue es actualmente el conductor del programa “Enamorándonos” de TV Azteca, en complicidad con Carmen Muñoz; sin embargo, la inquietud del joven actor y conductor le ha llevado a probar en diferentes terrenos, donde ha tenido gran aceptación, caso tal es su participacion en la serie “Señora Acero” y ahora la dramaturgia, dirección y actuación de la puesta en escena “¿¡Por qué no nos casamos!?, que se presenta en el Teatro NH y donde aborda también la temática de las relaciones sentimentales de pareja.

Adrián Cue visitó la redacción de DIARIOIMAGEN, donde en entrevista comentó “‘Enamorándonos’ está siendo un parteaguas definitivamente en mi carrera, aunque uno siempre comienza un proyecto con la expectativa del éxito, la realidad nunca imagine que fuera a ser lo que es, estoy agradecido con la empresa y el público. El programa no tiene vigencia, mientras la gente nos siga viendo seguiremos ahí y en vivo”.

En tanto, refiere que si bien lleva cuatro años escribiendo y produciendo teatro, es este programa el que le ha pueso en el ojo masivo del público “el programa acaba de cumplir un año, pero desde que escribo teatro mi temática ha sido el amor, porque es algo que la gente desea, estamos ávidos de saber y conocer del amor. Ha sido una gran coincidencia que llegara a ‘Enamorándonos’, porque también estuve haciendo series en Telemundo y cuando me invitaron al programa de Azteca lo llegué a dudar un poco, pero definitivamente tomé la decisión correcta”.

Asegura que para él, el amor es un tema universal y sin complejidad “estamos en días de igualdad, y debemos buscar la de todos al igual que la propia, es amor es el mismo ayer, hoy y siempre, al menos así debería ser. La igualdad en el amor es el respeto a lo que tú quieres decidir, construir en tu vida”. De manera que ‘Enamorándonos’ no se cierra a que parejas homosexuales puedan encontrar al amor en su plataforma “el programa tiene un formato de amor, no estamos buscando una variante o no, tampoco nos cerramos a nada, las oportunidades llegan y si en algun momento hay alguna de este tipo, las puertas están abiertas en el programa”.

A la par Adrián, tiene en cartelera la puesta en escena “¿¡Por qué no nos casamos!?”, de la cual platicó “para mí ha sido una de las grandes satisfacciones de mi carrera, cuando la escribí no imagine el impacto que tendría, la gente que la ve sale con muy buen sabor de boca y tanto así que ya llevamos cuatro años en cartelera con éxito, gracias a Dios”.

Explica que “el título de la obra está escrito con signos de admiración e interrogación porque plasmó mi trabajo a través de la percepción de quien lo ve, uno como artista debe abrir la posibilidad para que la gente pueda hacer su propia interpretación de lo que tu acabas de construir y para que pueda absorber lo que necesita absorber. Como escritor busco que la gente se identifique con lo que hago, que se lleven un mensaje”.

Así la obra es según sus palabras “una narrativa, de una relación cualquiera que habla de su día a día, de cómo se construye como matrimonio y como se van rompiendo como individuos al irse amalgamando como pareja. Es como dejarle una perspectiva a la gente de ¿Qué estás haciendo para ser feliz en tu relación como individuo?, no como pareja. Es una obra honesta, llevamos la realidad al la escena, es lo que viven nuestros abuelos, nuestros padres lo que algunos de nosotros estamos viviendo, lo que tenemos siempre alrededor. A lo mejor también no lo que hemos vivido como individuos pero que sí vemos en nuestro entorno, es una reflexión a como quiero construirme, a como quiero tener una relación, a como las he vivido y a como es que quiero terminar mis días a partir de una relación de pareja”. En este soliloquio, Adrián hace el papel de “Él” y sólo comparte el escenario con la actriz Ana Pamela que da vida a “Ella”, juntos logran la narrativa durante una hora y media.

Adrián continúa con su participación como conductor del programa “Enamorándonos”, que se transmite por Azteca 7 de lunes a viernes a las 17:30 horas. Lo mismo su obra de teatro “¿¡Por qué no nos casamos!?” sigue ofreciendo funciones en el teatro NH, los sábados a las 20:45 horas y domingos a las 17:30 horas.