Inicia programa “Ver para aprender” en beneficio de estudiantes de bajos recursos

Repartirán 20 mil lentes en Tecámac

Tecámac, Estado de México.- El programa “Ver para aprender” llegó a este municipio, informó la diputada Sue Ellen Bernal, quien entregará 20 mil de los aparatos que le dan nombre a dicho esquema de beneficios.

Por gestiones de la también la ex diputada, ex regidora y ex secretaria de este ayuntamiento, el programa beneficiará a estudiantes de escasos recursos.

Paralelamente, la legisladora ha alimentado aún más su capacidad de gestión, como con la inauguración de los nuevos baños de la preparatoria número 37, en la comunidad de Xolox.

“Esto gracias al apoyo de padres de familia, maestros y del gobernador Alfredo del Mazo Maza que ha posibilitado el otorgamiento de respaldos de este tipo y de acciones que permiten avanzar en el desarrollo de las comunidades”, destacó.

Dijo que a principios de mes ella fue uno de los representantes populares a nivel federal que a nombre de Tecámac y Ecatepec recibieron en este último municipio al gobernador Alfredo Del Mazo quien hizo entrega de pólizas del seguro popular y maletines de estimulación temprana.

De este modo, la parlamentaria puso de relieve el trabajo que su representación realiza en beneficio de la población de las dos localidades que conforman su distrito.