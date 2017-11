Persiste el encono entre senadores

Tras la puerta del poder

Roberto Vizcaíno

Por más que lo intentan, los 5 coordinadores parlamentarios en el Senado no avanzan. Mientras, como en la canción, el tiempo pasa y se consumen las sesiones “sin materia qué discutir”. Así la designación del sustituto del depuesto Fiscal Electoral Santiago Nieto parece cada vez más remota.

Ayer por ejemplo la Plenaria se fue con algunos anuncios, algunos exhortos, informes de otras instituciones, pero el tema central del nombramiento del titular de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, la Fepade, simplemente pasó de largo.

Al quite salió el presidente de la Cámara Alta, el panista Ernesto Cordero para informar que la Junta de Coordinación Política “no tuvo acuerdos” y que la convocatoria para llamar a los aspirantes a ser el fiscal electoral, se posponía hasta el jueves de la semana entrante.

Eso significa que en la Jucopo que encabeza la priísta mexiquense Ana Lilia Hererra, y que está integrada por Emilio Gamboa por el PRI; por Fernando Herrera por el PAN; Luis Sánchez por el PRD; Manuel Bartlett por PT-Morena y por Carlos Alberto Puente por el PVEM persisten los enconos y las propuestas encontradas.

El jueves entrante faltarán sólo 6 sesiones para concluir el período legislativo de este año y sólo quedará el siguiente (que inicia el 1 de febrero y termina el 30 de abril), para que finalice la presente legislatura.

No hay que olvidar que el 1 de septiembre de 2018 inicia una nueva legislatura de senadores y diputados.

Así que lo que no salga de aquí al 15 de diciembre, difícilmente podrá ser aprobado en el de febrero, marzo y abril, porque en esos tres meses de 2018 estará a todo lo que dé la campaña electoral de 2018.

En ese tiempo se habrán ido del Senado quizá 40 senadores a buscar otros cargos y entrarán sus suplentes, que hasta hoy no saben ni cómo ni qué se tramita en el Senado.

De la Cámara de Diputados en los siguientes 30 días pedirán licencia quizá un centenar de legisladores que aspiran a ser senadores, o alcaldes o gobernadores.

Así que lo del Fiscal Electoral sale antes del 15 de diciembre o los comicios de 2018, que han sido calificados por todas las autoridades involucradas como los más complejos y grandes que haya habido nunca antes en México, o se va sin fiscal.

Al fin puntos de vista distintos, para la presidencia de Enrique Peña Nieto eso no es un problema o un obstáculo que vaya a detonar algún conflicto insalvable. Su vocero, el abogado Eduardo Sánchez dijo la semana pasada en un programa de TV que si bien puede no haber fiscal, hay fiscalía. Quienes estén en responsabilidad de conducirla, pues garantizarán que la institución cumpla con su cometido y fin.

Así que, ¿Cuál problema?

Mientras tanto, las rencillas y confrontaciones siguen entre los diferentes grupos y corrientes el Senado.

Y ese ambiente provocó que la semana anterior la Plenaria en que se debió abordar el tema de la convocatoria del Fiscal Electoral se suspendiera por falta de quórum.

Ayer no hubo necesidad de tomar tribuna, de convocar a conferencias de prensa incendiarias, de hacer ninguna tronante denuncia pública. No, nada de eso. Simplemente todo se pospuso una semana más.

Y apenas van en el proceso de aprobar la convocatoria.

Previamente los coordinadores del PAN, Fernando Herrera y del PRD, Luis Sánchez, dijeron que Emilio Gamboa, del PRI quería descartar el punto 6 del proyecto de Convocatoria.

¿Y por qué quería tal cosa Gamboa?

Porque ese punto establece que el siguiente fiscal electoral no debe ser o debió ser miembro de directiva en ninguno de sus niveles de partido político alguno en el país. Cero vinculación a partido alguno.

Tampoco debió ser candidata o candidato a cargo de elección popular, en los seis años anteriores a la designación.

Así como Herrera y Sánchez dijeron que Gamboa quiere quitar el punto 6, así cercanos a la bancad de senadores del PRI comentaron a su vez que ya estaba avanzada una negociación senador por senador, para que se aprobara una Convocatoria sin candados.

Es decir, con base a todo lo contrario: con la posibilidad de que ex dirigentes y ex candidatas y ex candidatos a puestos de elección popular, pudieran participar en la nominación del nuevo fiscal electoral.

Lo único que no se discute es la necesidad de pedir que el aspirante a fiscal electoral, sea alguien con cuando menos 30 años de edad y haber cursado en alguna Universidad no-patito la carrera de Derecho, y además tener 5 años de experiencia profesional, en el área electoral y gozar de reconocimiento en buena reputación y buena conducta. Por supuesto no haber pasado por ninguna comisaría o mesa de Ministerio Público como imputado de nada.

Así que todo sigue entrampado en el Senado.

Preocupante

La Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad Privada y la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales son dos grupos privados que coinciden en la prestación de servicios.

Esta fusión se ha estrechado más durante los últimos años en México debido a que el grupo de seguridad es el que busca proteger los bienes y productos que se expenden en las miles de tiendas y centros de la Antad.

Es así que ambas informan ahora que, de acuerdo a las tendencias, tienen ya previsto que durante el “Buen Fin” y la temporada decembrina, aumente en un 50% el robo hormiga en México.

Ya durante el mismo período de 2016 este tipo de robo sumó los 140 mil millones de pesos en pérdidas.

Por ello resultaron afectados unos 19 mil comercios en todo el país, indicaron.

Los indicadores advierten que el robo hormiga ocurre básicamente en 17 estados.

Al informar lo anterior, Marcos Castillo, director general de Prosegur, afiliado a la Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad Privada anunció un programa especial de capacitación en un simulador de Protocolos de Seguridad en Tiendas Minoristas, o retail, suyo objetivo es capacitar mejor a los agentes privados no sólo para combatir al robo hormiga, sino para garantizar un mejor trato a quienes lo realizan.

La cuestión es distinguir a quienes forman bandas de ladrones de tiendas y a quienes hurtan por necesidad o hambre.

=En el fondo el impacto suma casi un mil y medio millones de pesos.

La tecnología se ha sumado a otros métodos a fin de que los equipos electrónicos más avanzados ayuden a un mayor control de daños.

Las tecnologías más utilizadas en estos casos, dijo Castillo, son los sistemas de Seguridad Electrónica de Artículos , las de detección de robo, las de etiquetado de origen, las de Inteligencia de Tráfico y desempeño de la tienda, los Videos Analíticos y la Inteligencia de Inventarios.

La ropa y tenis de marca, así como celulares y aparatos electrónicos, son los productos que más se roban las personas de las tiendas departamentales y de autoservicio, incluso para copiar los diseños y posteriormente venderlos en el mercado negro o informal.

La mayor parte de estos robos se realizan e los establecimientos comerciales del Estado de México, Veracruz, Ciudad de México, Puebla y Chiapas.

El 60 por ciento de los robos en tiendas las realizan farderos, los cuales se dedican al robo hormiga, actúan en grupos de más de dos personas, mientras que en el caso de las mujeres por lo general lo hacen solas.

rvizcainoa@gmail.com

www.endirecto.mx

@_RVizcaino

facebook.com/rvizcainoa