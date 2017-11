Miranda Kerr le dará un hijo al creador del Snapchat

Hasta el momento no se han dado más detalles sobre lo avanzado del embarazo, ni los futuros padres han hecho mención alguna de la noticia en sus respectivas redes sociales

Seis meses después de dar el “sí, quiero” al creador de Snapchat, Evan Spiegel, la modelo Miranda Kerr anunció que está embarazada del que será el primer hijo de la pareja. La noticia no supone demasiada sorpresa, si se tiene en cuenta que la modelo confesó poco antes de su enlace que no utilizaba ningún método anticonceptivo, porque no le hacía falta, debido a los “valores conservadores” de su entonces prometido.

Kerr confirmó que no tendrían hijos hasta después del matrimonio “porque Evan es muy tradicional”. No obstante, poco después del enlace, la modelo ha dado la buena nueva a sus seguidores. Algo que también ha confirmado su portavoz en el diario británico Daily Mail: “Miranda, Evan y Flynn tienen muchas ganas de darle la bienvenida al nuevo miembro de su familia”.

Se trata del segundo hijo de Kerr, pues la celebrity ya era madre de un niño de seis años, Flynn, junto a su ex marido Orlando Bloom. Pero para el fundador de Snapchat es su primer hijo, pues, según explicó en su día su actual pareja, no había mantenido antes relaciones sexuales.

Pero Evan no es el único que parece tener un concepto tradicional de la vida en pareja, pues su actual mujer parece seguir sus costumbres. Hace unos meses, Miranda se vio de pronto en el centro de una desagradable polémica, a raíz de unas declaraciones a la revista The Edit, en la que aseguraba que siempre trataba de “llevar un bonito vestido y de que las velas estuvieran encendidas” cuando su pareja llegaba del trabajo.

Esa elección, aunque completamente personal y respetable, hizo que muchos la criticaran por perpetuar un estereotipo anacrónico de la esposa servicial, que espera en casa a su marido durante todo el día.

