Sebastian del Buen Ayre trae su flamenco a México

El bailaor argentino compartira su conocimiento en diferentes escuelas de baile del norte del país, del 20 al 25 de noviembre

Posteriormente, será parte del 2º Encuentro en México de Arte Flamenco de América, en la Ciudad de México, que se celebrará del 29 de noviembre al 9 de diciembre

El bailaor de origen argentino, Sebastián del Buen Ayre, continúa cosechando éxitos dentro y fuera del tablao, gracias a su profundo compromiso con el baile flamenco.

Luego de sus exitosas presentaciones en Granada, España, el Teatro Esperanza Iris de la Ciudad de México y recientemente en San Luis Potosí, este artista se prepara para llevar su arte a Monterrey, a donde ira a parar su “Buen Ayre flamenco tour” del 20 al 25 de noviembre, visitando diferentes escuelas de baile, para luego ser parte del 2º Encuentro en México de Arte Flamenco de América en Ciudad de México, que se celebrará del 29 de noviembre al 9 de diciembre.

El bailaor, en entrevista refiere “durante todo el año voy realizando, en diferentes fechas un show, que se llama ‘Buen Ayre flamenco tour’, que va por diferentes espacios; hace poco estuvimos en San Luis Potosí y ahora voy a Monterrey a ofrecer clases de flamenco de diferentes niveles en dos academias que gozan de amplio reconocimiento en aquella ciudad”.

Además de gozar de una formación de alto nivel en las danzas españolas, sobre todo en flamenco y con estudios en danza española, danza estilizada y escuela bolera con el legendario Ángel Pericet y su familia, entre otros exponentes de abolengo, este artista revitaliza su profundo compromiso con el flamenco desde diferentes frentes: la ejecución, la creación, la difusión y la enseñanza. “Me parece que es fundamental y básico el tema del arte en nuestras sociedades, en nuestros países, es muy importante aunque se está dejando de lado.

El flamenco es el arte que he elegido para mi vida, es una expresión artística con la que vivo el día desde diferentes puntos de vista, como bailarín, como productor, creador y la enseñanza y todos estos caminos apuntan a públicos diferentes”.

En su próxima estancia en Monterrey, Nuevo León, Del Buen Ayre impartirá clases de diferentes niveles y edades en academias de amplio prestigio, como Flamencophilia y Flamenco Studio. Sobre lo nterior refier: “en el tiempo que he trabajado de esta manera, la respuesta de los niños es muy buena, ponen atención, se interesan, la duración de las clases son como mucho de una hora pues a esa edad no es bueno saturarlos. Esas clases son muy especiales para mí, porque voy implementando muchas técnicas, he tenido éxito en varias academias y gracias a ello vuelvo ahora a Monterrey, después de un año.

Mi clase didáctica es divertida, va a enfocada a niños, pero no con el fin de jugar, sino que descubren que el flamenco es algo que les interesa, lo descubren como un juego, pero con disciplina; el cuerpo, sus movimientos, cómo moverse y trabajar la parte musical que es la que no se enseña generalmente pues normalmente a los pequeños se les enseña un juego y copiar un movimiento”.

Al culminar estas actividades en el estado norteño, Sebastián del Buen Ayre junto con Akais Chindos volcarán todos sus esfuerzos en dar los últimos detalles al 2º Encuentro en México de Arte Flamenco de América, que reunirá exponentes flamencos del continente americano y de España, como Javier Latorre, Gala Vivancos, Luisa Palicio y el mismo Del Buen Ayre, con el objetivo de desarrollar productos culturales diversos, vistos desde la Cooperación al Desarrollo y enfocado en la cultura, para crear contenidos innovadores, atractivos y de calidad de exportación para activar el potencial competitivo cultural de América.

Esta segunda edición se llevará a cabo del 29 de noviembre al 9 de diciembre próximos en diferentes sedes de la Ciudad de México, para incentivar y activar las relaciones internacionales culturales de entre los artistas visitantes e invitados.