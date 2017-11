Fernando de la Mora, de nuevo “Compartiendo vida en Navidad”

El tenor ofrecerá concierto en Bellas Artes el 25 de noviembre, a beneficio de Fundación Comparte Vida A.C.

Arturo Arellano

“El que no vive para servir, no sirve para vivir”, asegura Clara Gorodezky, presidenta del Consejo Directivo de Fundación Comparte Vida, quien desde hace años ha trabajado en favor de los niños enfermos de cáncer en la sangre, para quienes constantemente realiza eventos, buscando que gente altruista done y les ofrezcan a los pequeños y jóvenes la esperanza de una mejor vida.

El tenor mexicano, Fernando de la Mora, es uno de esos altruistas y año con año dona su trabajo, en esta ocasión ofreciendo el concierto “Compartiendo vida en Navidad”, junto a la bella Bárbara Padilla en el Palacio de Bellas Artes, cuyos ingresos serán destinados a esta noble causa.

El concierto se celebrará el 25 de noviembre y los boletos ya están disponibles.

En conferencia de prensa, el maestro Demetrio Bilbatúa Rodríguez, documentalista, cineasta y miembro del Patronato de Fundación Comparte Vida; Anel Garcia Espinosa, miembro del Patronato de la Fundación Comparte Vida; Clara Gorodezky, presidenta del Consejo Directivo de Fundación Comparte Vida; Raúl Camou Rodríguez, presidente del Patronato Fundación Comparte Vida; David Ross, miembro del Patronato Fundación Comparte Vida y el maestro Fernando de la Mora, tenor y socio de la misma fundación, ofrecieron detalles al respecto. Godorezky, de entrada dijo: “Fernando de la Mora es un socio colaborador desde hace muchos años y para nosotros es un placer y honor, porque tiene un corazón de lo más humilde y maravilloso. En esta ocasión nos trae un repertorio hermoso, con el que buscamos cambiar la vida de pacientes enfermos de cáncer”.

Refiere que “este concierto no es sólo para recaudar fondos, sino para crear una cultura de donación en el pueblo mexicano. Esta fundación se dedica a buscar donadores de médula ósea para los enfermos, somos parte de una red mundial que busca donadores compatibles con los enfermos alrededor del mundo, es una labor complicada, ya que el gen tiene que coincidir.

Tenemos fe de que podemos cerrar el año con 20 mil donadores registrados, es increíble que Australia, siendo un país más pequeño en población, cuenta con millones de donadores registrados”, e invitó a que se sumen siendo parte del Registro Mexicano de Donadores No Relacionados de Médula Ósea (DONORMO), quitándose miedos y prejuicios, ya que esta práctica no significa ningún riesgo para el donador y sí una gran esperanza de vida para quien requiere el trasplante.

De la Mora agregó: “la tarea es difundir este mensaje, más allá de cualquier otra cosa, no hay causa pequeña y ésta es una gran oportunidad de servir a los demás, de sumarnos a una causa.

Todo aquel que se suma a una causa cuando la vida le aprieta, en familia o amigos, se vale, pero creo que es mucho más importante sumarse antes de que suceda cualquier cosa o tener ese tipo de enfermedades tan de cerca, hay que empezar a servir antes de que la vida nos apriete. Lo que hace esta fundación día a día, es asombroso, porque es ayudar en el medio del sufrimiento de las personas, sometidas a tratamientos, como la quimioterapia”.

“Esto como proyecto es muy bello, pero cuando vez que sucede y es año con año, verdaderamente te emocionas, te enamoras y te vuelves agradecido con la vida, por estar en el lugar de quien puede ayudar a quien lo necesita. Queremos crear esa cultura de servir, compartir, convertirte en alguien pro altruismo”.

En el tema del concierto adelantó “será de música navideña, apegada a las fiestas y junto a la soprano Bárbara Padilla, que además es sobreviviente de un cáncer en la sangre, realmente es una chica hermosa y talentosa, a pesar de haber sufrido una enfermedad tan terrible, ella no pierde el entusiasmo de la vida. Tiene una bella voz, es un ser humano maravilloso y además es bonita. Nos va a dirigir el maestro Rodrigo Macías, acompañados de la Orquesta Sinfónica del Estado de México y el Coro de la Orquesta Sinfónica del Estado de México. Créanme que será un evento para difundir la cultura y las artes en el país”.