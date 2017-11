Nora Velázquez celebra 40 años de trayectoria

La actriz y comediante que se inmortalizó con su personaje de “Chabelita”, fue homenajeada en función especial de la obra “Los huevos de mi madre”

Arturo Arellano

Nora Velázquez llega a los 40 años de carrera y lo hace con la frente en alto, orgullosa y trabajadora, lo cual queda claro con su exitosa participación en la puesta en escena “Los huevos de mi madre”, en la que comparte créditos con el colombiano Fernando Botero y donde fue homenajeada en función especial. Contó además con la presencia de su amigo, el primer actor, Sergio Corona, quien disfrutó de la función y al final le entregó una placa a modo de reconocimiento, seguido de las palabras: “Que en tu camino siempre te encuentres flores”, felicitándola y agradeciendo por la invitación.

La puesta en escena es un soliloquio, en el que Botero narra una historia de desamor contada y cantada desde los ojos del hombre machista, con la intervención inoportuna de su madre, quien es mayormente en este caso, responsable de la mala educación de su hijo. En éste se muestra cada una de las etapas por las que pasa el hombre al ser abandonado por su pareja, y es claro en afirmarlo: cuando el amor te deja, la mujer grita, el hombre se ahoga. Todo es enmarcado por la extraordinaria voz y canciones del colombiano, que lleva al público de la risa a la nostalgia y de ésta a la esperanza de un futuro mejor, enmendando errores y entendiendo que la pareja es para complementarse y apoyarse mutuamente.

Nora tiene el papel de la madre y pone ese toque de comedia en medio de la nostalgia y la tristeza del protagonista que sufre el abandono de su pareja, aun siendo responsable de haber destruido la relación.

Esta mujer tiene una educación chapada a la antigua, en la que se cree que la mujer ha nacido para servir al hombre, y ella así lo hace, procurando unicamente a su marido e hijo. Al finalizar la función, Botero cogió el micrófono y dijo: “a la señora Nora le tengo un gran respeto y admiración, a Colombia llegó con su personaje de “Chabelita” y desde entonces creo que es la mejor comediante de México y Latinoamérica, es extraordinaria actriz, una profesional”.

Invitó a Sergio Corona al escenario, quien dijo: “gracias por invitarme, ésta es una obra muy interesante. Mi admiración de siempre para usted señora (Nora), también he tenido la suerte de acompañarle en el personaje del “Padre Otero”, al que antes le decian ‘padrotero’ (risas), pero no es lo mismo. Trabajar a su lado es un placer, aprendizaje, satisfacción, experiencia, cariño, hay muchas cosas. Yo digo que los teatros son templos, para ir a confesarse, sacar problemas, penas, errores, porque el teatro te corrige. Ahora que trabajo en el programa de los dichos, conocí uno muy bueno. ‘Si quieres conocerte: ve al teatro’, y es que si podemos hallarnos en los personajes, aprender de ellos y usted señora, gran actriz, comediante, madre, hace muy bien ese trabajo de enseñarnos, a través de la risa y la carcajada”.

Agradecida y literalmente llena de flores, la señora Nora Velázquez dijo: “tengo 63 años, nací en la Ciudad de México, me considero soñadora, pero también realista, trabajo para lo que busco, persigo mis sueños y así he cumplido 40 años de trayectoria, haciendo lo que más amo. Ha sido dificil, porque las cosas que valen la pena cuestan, pero eso se supera”, agradeció a “Alejandro Licona, creador de mi personaje ‘Chabelita’, bajo la dirección de Héctor Suárez, que es lo mejor que me ha pasado en mi carrera.

Creo que ser actriz es tener la capacidad de comuncarse con el público y transmitirle emociones, lograr que la gente se separe un poco de su realidad y viva fantasías, a las que yo les invito, y en todo caso sonreír”, concluyó.