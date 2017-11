Fela Domínguez triunfa en España

La mexicana ha cautivado al público español con su papel protagónico en “El guardaespaldas”, el musical

Asael Grande

Con grandes éxitos en el ámbito del teatro musical, y después de haber conquistado al público mexicano con su participación en el musical El Rey León, la actriz Fela Domínguez, quien se caracteriza por tener una voz potente y un oído fino, lo que le permitió ser la titular de la Big Band Jazz de México durante casi tres años y colaborar con artistas como Alejandro Fernández, Carlos Rivera, Pepe Aguilar, Pandora, Emmanuel, Daniela Romo, Mijares, Kalimba, y Lupita D’Alessio, ahora interpreta en España a Rachel Marron, el papel de diva del pop que interpretó Whitney Houston la película El guardaespaldas (1992), cuya versión teatral se presenta en temporada en el Teatro Coliseum de Madrid. Sobre esto, Fela Domínguez platicó en exclusiva con DIARIOMAGEN: “es un sueño hecho realidad, es un cambio radical en mi carrera musical, porque yo me hice cantante por Whitney Houston, me inspiré por ella, y ahora que tengo la oportunidad de interpretar sus canciones, es un gran reto, y sobre todo es un placer, es una responsabilidad fuerte, y sobre todo representar a México en otro país, ha sido un trabajo arduo, tuve la oportunidad de trabajar con una superdirectora, Carline Brouwer, es holandesa, ella me llevó de la mano, yo vi la película hace años, fui creando mi personaje con ella, paso a paso, es un personaje que en escena tiene su parte de diva, de madre, de mujer caprichosa, su parte de mujer enamorada, son facetas por las que pasa cualquier ser humano, entonces Carline me fue dando muchas cosas para seguir creando mi personaje, sobre todo en la parte de interpretación, así como termino una escena, prácticamente canto una canción, son dos horas que estoy en el escenario, entonces es un trabajo arduo, sobre todo en lo físico, tengo que estar sana, tengo que bailar demasiado, tengo que dormir más horas de las que dormía, no me puedo desvelar, fueron muchos procesos los que tuve que pasar para interpretar a Rachel Marron”.

Respecto a sus planes para 2018, y si es posible que el musical El guardaespaldas llegue a nuestro país, Fela Domínguez comentó que “aún no se ha concretado nada, sería un sueño, se tiene planes de llevar este musical a México, es bonito encontrar en este musical que hay algo distinto a la película, pude ver el personaje en la película, y me dio mucho gusto poder crear algo similar, pero no igual, la Rachel Marron que tengo yo, es diferente, la temporada en España será hasta julio, ahora estoy concentrada solamente en El guardaespaldas, pero tengo el enfoque de poder componer para a futuro poder grabar mi disco y empezar mi carrera como solista, que es el sueño de mi vida, lo que quiero es poder estar en mi país poder llenar un Auditorio Nacional, y seguir trabajando con honestidad y mucha pasión”.