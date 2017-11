Mosy & Friends tocarán rock a bordo del Turirock

Este 9 de diciembre, Mosy, guitarrista de Ritmo Peligroso, viajará, cantando éxitos, junto a invitados, como Sergio Arau, Piro, de Ritmo Peligroso, Kazz, de Los Amantes de Lola, y Chava, de La Castañeda

Desde hace poco más de un mes, cualquier seguidor del rock en español o rock en tu idioma en la Ciudad de México, puede viajar a bordo del Turirock, desde Reforma 222 con destino a Kansas 58, para ingresar en El túnel del tiempo y cantar sus canciones favoritas. Sin embargo, en diciembre esas nuevas paradas del Turibús ofrecerán propuestas rockeras más intensas, que representan un auténtico refresh en cuanto a este género musical, caso tal es el de Mosy & Friends, que realizará su viaje el 9 de diciembre.

Mosy, guitarrista de Ritmo Peligroso, quien estudió en Europa y es dueño de un talento pocas veces visto, tiene sus primeros antecedentes musicales en la banda de Pots-Punk/Rock Mexicano, creada en 1978 como Dangerous Rhytm y, que de acuerdo con los conocedores, es la primera agrupación punk en nuestro país.

Con este bagaje musical, Mosy se presentará en un escenario de El túnel del tiempo, con un puñado de amigos para dar una refrescada al rock en español. El cartel que acompañara a Mosy incluye a Sergio Arau, a Piro, de Ritmo Peligroso, Leonardo, de Fobia, Kazz, de Los Amantes de Lola y Chava, de La Castañeda, muchos de los cuales estarán en el próximo Vive Latino de 2018, precisamente por este resurgimiento de esta vertiente del rock.

Lo interesante de la presentación no es que estos reconocidos músicos se vayan a presentar como tradicionalmente al interpretar “Beber de tu sangre”, “Microbito” o “Déjala tranquila”, entre otros sino que de la mano de Mosy, le llevarán al público versiones diferentes, tanto de sus canciones clásicas como de otras, que ellos siempre quisieron interpretar. Aunado a esto se podrá escuchar a Piro cantando “Rock the Casbah”, de The Clash, que fue muy famosa en los años 80 o tal vez escuches a Leonardo de Lozanne, por decir algo porque no está considerado en el programa aún, cantando algo de The Beatles.

De acuerdo con el productor, esta presentación, que se llevará a cabo el 9 de diciembre, es un cartel especial del Turirock y El túnel del tiempo, se presentará en coproducción con el Teatro Molière en Polanco, sede alterna a la parada tradicional en Kansas 58 en la colonia Nápoles. El concepto se desarrolla presentando diferentes arreglos, tanto de los hits de los artistas invitados, como del material de los discos del anfitrión Mosy, así como de covers de grandes artistas del rock como Queen, Pink Floyd, The Clash, David Bowie, Beatles, entre otros. Aquí, los artistas invitados muestran otra faceta de su talento realizando arreglos diferentes a los que acostumbran hacer en sus propios proyectos.

Cabe mencionar que el proyecto de Turirock está reconocido y apoyado por la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México, que ha destacado el proyecto como uno de los 100 atractivos de esta urbe. Además, en conjunto con un grupo de empresarios preocupados por el turismo de esta ciudad, que a consecuencia del sismo ocurrido el pasado 19 de septiembre, se han organizado como una avanzada denominada Adelante CDMX, en la que en conjunto con la Secretaría de Turismo se busca impulsar todas las actividades importantes para esta ciudad.