Los últimos Jedi hacen presencia en México

Se estrenará la nueva entrega de esta saga, el 15 de diciembre en todas las salas del mundo

La saga de Star Wars comienza su histora en 1977, por lo que lleva cuatro decadas ofreciendo contenidos a sus millones de fans en el mundo.

Este 2017 no será la excepción y el 15 de diciembre será estrenada a nivel mundial su nueva entrega Star Wars: Los últimos Jedi que cuenta con un reparto encabezado por Adam Driver, Oscar Isaac, Andy Serkis, Lupita Nyong’o, Mark Hamill, Carrie Fisher, John Boyega y otros, bajo la dirección de Rian Johnson.

Como en cada entrega de esta espectacular saga, siempre existe una gran expectativa y cabe destacar que Johnson ntroducirá nuevos personajes en la franquicia de La guerra de las galaxias, tal es el caso de DJ (Benicio Del Toro), Kelly Marie Tran (Rose Tico) y Amilyn Holdo, interpretada por Laura Dern y de quien se han dado nuevos detalles, que podrían responder a la interrogante de muchos espectadores: ¿Quién es esta almirante de La Resistencia?, a lo que la actriz ha respondido “La han puesto de forma temporal a cargo de La Resistencia, entra en La Alianza Rebelde para dar un cambio radical a las cosas. Amilyn Holdo es un personaje en el que los seguidores de “La guerra de las galaxias” no sabrán si confiar o no. Y no sólo les ocurrirá a ellos, también a Poe Dameron (Oscar Isaac), lo que provocará un conflicto entre ambos”.

Agregó que “ella no luce como un típico líder militar y creo que eso provoca un poco de desconfianza en Poe. No está seguro sobre qué pensar de ella, y la forma en la que habla y las cosas que dice. Y es que, mientras él quiere luchar, ella quiere crear estrategia. Pero Poe no estará solo, porque otros miembros de La Resistencia tampoco se fiarán de ella, algo que para Dern representa ‘estereotipos sobre las mujeres jefes’. Sólo hay un elemento que les une: ambos han aprendido todo lo que saben de la misma persona: Leia”.

Esta cinta será la primera de una trilogía confirmada ya bajo las órdenes Johnson, quien retomará el trabajo anterior que dejó J.J. Abrams en Rogue One: Una historia de star wars. En tanto, Mark Hamill, quien desde un inicio encarna a Luke Skywalker; Daisy Ridley, que interpreta a Rey y el director, Rian Johnson, se dieron cita en una plaza comercial de la Ciudad de México para presenciar la proyección de la premiere especial de la mencionada cinta, lo mismo se acercaron a algunos fans.

La expectativa sobre la cinta sigue creciendo, como uno de los imperios del cine más grandes de la historia, cuyas siete películas de Star Wars han recibido treinta candidaturas a los premios Oscar de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, de los que recibió finalmente siete y tres premios especiales al mérito, uno para Benjamin Burtt Jr. por la creación de las voces de alienígenas, criaturas y robots en “A New Hope50”​, y dos, para el equipo de efectos visuales en The Empire Strikes Back y Return of the Jedi.

Por otra parte, la serie obtuvo un total de veinte candidaturas a los premios BAFTA, y logró triunfar en seis categorías, entre las cuales se incluyen dos reconocimientos Anthony Asquith para mejor música de película.