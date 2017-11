Editorial Montena, con excelentes recomendaciones juveniles

En la ruta de las letras

Patricia Correa

“Sueños rojos”, de Isabelle Ronin

Sueños rojos” es la primera entrega de «Chasing Red», la nueva serie romántica, que te hará creer en el amor a primera vista

«Soy lo último que ella desea en su vida. Ella sigue esperando a que la decepcione, sigue esperando que me vaya. Pero yo he venido para quedarme. Le pertenezco. Así de fácil.»

Con tan sólo 21 años, Verónica está sola en el mundo y se acaba de quedar en la calle. Desesperada, decide darse una noche loca para olvidar el marrón monumental que es su vida. Esa noche de fiesta se convierte rápidamente en una oportunidad para cambiar su futuro…

Y su futuro puede que se llame Caleb, estrella del baloncesto y conquistador nato, que rápidamente se queda prendado de ella y le ofrece un trato: ella no tiene piso y él tiene un montón de dinero: ¿por qué no se muda con él? Por primera vez en su vida, Caleb ha encontrado algo que desea desesperadamente. Pero Verónica no está dispuesta a entregarse.

“Voy por ti. The cruelty”, de Scott Bergstrom

Un thriller tenebroso, adictivo y muy interesante. No podrás soltarlo.

El único modo de sobrevivir es ser tan cruel como tus enemigos.

Gwen siempre ha estado sola. Hija de un diplomático, se ha pasado la vida cambiando de país, de escuela y de amigos. Pero hasta que su padre desaparece de la noche a la mañana y el gobierno se niega a ayudarla, Gwen no se da cuenta de lo que significa estar realmente sola.

Con una nueva identidad y siguiendo la única pista que tiene, viaja por toda Europa adentrándose en el mundo del tráfico de armas y personas, hasta llegar al corazón de la familia criminal más temida y peligrosa del mundo. Gwen descubrirá de inmediato que el único modo de sobrevivir es combatir el fuego con fuego.

“Génesis (La era de los Místicos 2)”, de Adriana González Márquez

A veces el mundo no necesita un héroe. Lo que necesita es un monstruo

Ser acusado de un crimen que no cometiste no siempre es lo peor que puede sucederle a alguien. Conocer la verdad sobre ti mismo puede convertirse en algo devastador.

Ahora que la Congregación dejó de ser una amenaza, Matheo Govami se enfrentará a una aún más peligrosa: la furia de los Místicos, quienes tratan de recuperar sus poderes para esclavizar a la raza humana, en ésta y en todas las dimensiones conocidas.

Sólo hay dos seres que pueden detenerlos: Matheo y Ramel. Pero Govami primero deberá descubrir sus orígenes, su Génesis, antes de enfrentar la letal guerra que está a punto de comenzar.

patolina22@hotmail.com