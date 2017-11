AMLO y Frente prometen llevarnos al paraíso

Tras la puerta del poder

Roberto Vizcaíno

Con la mira puesta en la ansiada silla presidencial, Andrés Manuel López Obrador y los dirigentes del PAN, Ricardo Anaya; PRD, Alejandra Barrales y MC, Dante Delgado presentaron ayer sus proyectos de gobierno para el período 2018-2024 que prometen a los mexicanos poco más que el paraíso.

Con 7 ejes el de AMLO-Morena y con 5 los del Frente Ciudadano ambos dicen tener la fórmula para una transformación radical del México, miserable y altamente empobrecido, violento y corrupto al de la paz angelical ansiada por todos con abundancia de empleo e ingresos salariales insospechados similares al mundo desarrollado, con bienestar, salud, la mejor educación del orbe y una cultura como la que gozan los pueblos más avanzados.

Enfundados ellos en trajes nuevos, camisas blancas y corbatas para la ocasión y ellas, en vestidos modestos ajenos a marcas de las tiendas de Masarik-Polanco, Andrés Manuel López Obrador, sus hijos –portadores de barbas hípster–, y sus aliados y, desde luego, sus miles de seguidores que llenaron el Auditorio Nacional para escuchar ahora el Tercer Proyecto de Nación que presenta el tabasqueño, sonrieron y aplaudieron de nuevo al de Macuspana como si fuese su primer plan.

AMLO afirma que, si ahora sí gana:

Irá al combate total y frontal de la corrupción en México (¿dónde, dónde he escuchado eso?)

Habrá absoluto respeto a los derechos humanos (me suena, me suena)

Creará contrapesos reales al poder (mejor cierro la boca, perdón, no hago acotaciones…).

Habrá cumplimiento absoluto de la Ley.

Habrá una ejecución realista (lo que esto signifique para él) de los recursos económicos.

Habrá libertad y prioridad a la educación, y;

Se fortalecerá la cultura.

Siete puntos concretos que de acuerdo a 200 colaboradores pertenecientes a todas las regiones de México que se encargaron de aportarle ideas para elaborar este proyecto, son la solución a los problemas del país.

En la primera fila estuvieron: con sus 81 años cumplidos, el maestro ex panista y ex perredista, hoy morenista, Bernardo Bátiz: con sus 88 añitos, la maestra Ifigenia Martínez; con sus 85 ayeres gratamente vividos, Elenita Poniatowska y un par de filas atrás, como si no tuviera ya 81 añitos cumplidos, el aguerrido senador Manuel Bartlett a quien le acompañaba la setenteañera senadora Layda Sansores y atrasito el ex gobernador y ex presidente del PRD Leonel Godoy quien apenas tiene 67 años y quien iba con Pablo Gómez, quien a sus 73 años es todo un costal de mañas.

Sí, atinó Usted, Gómez y Godoy van con AMLO pero viven, perdón, militan en el PRD.

Al evento no asistió Ricardo Monreal.

Y la que llevó la voz en el evento fue –si le atinó-, la preferida de López Obrador, la candidata a la CDMX Claudia Sheinbaum.

Los 5 del Frente

Presentados un par de horas antes ante el INE como parte central de su proyecto electoral, los 5 puntos del Frente Ciudadano que forman PAN, PRD y MC (verá Usted), se parecen un poco a los presentados en el Auditorio Nacional por AMLO:

Estos son:

La transformación del actual régimen político y el impulso a la democracia ciudadana. El combate total y frontal a la corrupción y a la impunidad.

III. La pacificación del país, con seguridad, respeto a los derechos humanos y justicia para todas las personas.

La necesidad de un desarrollo económico con crecimiento, inclusión social y sostenibilidad. El fortalecimiento de la posición de México en el mundo.

Dentro de este plan Anaya, Barrales y Dante Delgado dicen que buscarán, claro, cuando llegue su candidato a Los Pinos:

Revisar el impuesto a las gasolinas. Simplificar el régimen fiscal. Dotar de autonomía constitucional a la Auditoría Superior de la Federación y poderes sancionadores para corruptos en todos los niveles del gobierno federal, estatal, municipal, judicial y legislativo, desde el nivel de Presidente de la República, hasta el último ujier de la más remota dependencia que opere con recursos públicos. Eliminar el fuero a todos los servidores públicos y legisladores o jueces y magistrados. Y reformar el 108 de la Constitución a fin de poder enjuiciar a un Presidente en funciones, o del pasado, por corrupción… u otros delitos (subrayados y negritas de este periodista). Y las reformas que sean necesarias para que el Congreso ratifique a los miembros del gabinete. Un gabinete formado bajo el principio de la equidad de género: es decir, mitad hombres y mitad mujeres. Además para que sean las fuerzas políticas a través de sus bancadas en el Congreso, las que propongan al titular de Gobernación quien actuará como un Jefe de Gabinete que no dependa del Presidente. Una especie de Primer Ministro a la mexicana.

8.- En síntesis: el Frente irá a un cambio de régimen y de Estado, donde operará el referéndum, el plebiscito y la revocación de mandato.

El Parlamento abierto y la democracia participativa. Y, por supuesto, un modelo económico distinto: ajeno al neoliberalismo y más cercano al mercado social (¿¿??).

El proyecto del Frente que fue entregado ayer al INE como fundamento del acuerdo entre las dirigencias del PAN, PRD y MC está contenido en un documento de unas 50 páginas llenas de argumentos y ideales.

Un documento que plantea un México paradisiaco. Ese al que aspiramos todos los ciudadanos de esta nación.

Y que se cumplirá siempre y cuando el candidato del Frente obtenga los votos necesarios para sentarse en la silla presidencial que se localiza en la oficina por la cual han pasado los presidentes desde la Revolución a la fecha.

Se trata, dicen Anaya, Barrales y Dante Delgado de “acotar el presidencialismo meta constitucional” y empoderar realmente a los ciudadanos a través de un sistema semi parlamentario para que tengan mayor capacidad de influir en las decisiones del país. De crear un Gobierno de ciudadanos, no del Presidente de la República.

Suena padre, ¿no? Sobre todo eso de “enjuiciar al presidente en funciones”, frase que seguramente se repetirá durante la campaña presidencial próxima. Sobre todo si Anaya es el candidato (raro que no lo fuera).

Claro, Anaya primero va a tener que lidiar y superar con el embate que le tienen preparado el ex gobernador Rafael Moreno Valle y el jefe de Gobierno de la CDMX Miguel Ángel Mancera, quienes han formado el llamado TUCA o Todos unidos contra Anaya.

Ambos presionarán para que la designación del candidato presidencial del Frente sea abierta. Barrales ha adelantado que la designación del candidato presidencial del Frente será a través de una combinación de encuestas y debates.

Juan Zepeda, el ex candidato del PRD al Edoméx y virtual sucesor de Barrales en la presidencia del partido del sol azteca, afirma que a muchos perredistas no les cuadra que Anaya se quiera “agandallar” la candidatura del Frente, sobre todo porque hay encuestas que advierten que Mancera tiene mejor posicionamiento que Anaya entre los mexicanos.

En fin, algunos obstáculos que tienen que sortear todavía en ese Frente.

