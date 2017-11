Mancera plantea control de confianza para aspirantes del Frente

Pide que haya competencia

Miguel Ángel Mancera Espinosa plantea que los aspirantes del Frente Ciudadano por México se sometan al método del control de la confianza para participar en los comicios del próximo año.

El jefe de Gobierno de la Ciudad de México indicó que dependerá de la manera en que se seleccione al abanderado presidencial, para decidir si participa o no en dicho frente integrado por los partidos Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano. Mancera Espinosa pidió que haya competencia pues “de otra manera se le fallará a la ciudadanía respecto de la transparencia del proceso”, y manifestó su inconformidad con el descarte que algunos integrantes de ese organismo han hecho de la elección abierta.

“Yo no descarto la elección abierta y no comparto el análisis que se ha hecho respecto del análisis de ésta, ni siquiera el razonamiento que se ha formulado”, en torno a una posible intervención del gobierno.

“Es una cosa absurda”, expresó en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento. Mancera indicó que no se debe descartar ninguna opción, pues “eso se hace cuando no hay tiempo, si tuviéramos que decidir de aquí al próximo lunes, las opciones están muy acotadas, pero no es el caso.

Vale la pena no descalificar de inicio, analizar, ver la conveniencia, los tiempos, los procedimientos y de ahí avanzar”. Para el mandatario capitalino debería haber un procedimiento de encuestas “para que no se diga que se favorece a alguien o no. Que se vean formas de poder competir”.