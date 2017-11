Los de CDMX

De frente y de perfil

Ramón Zurita Sahagún

Los comicios por el gobierno de la Ciudad de México parecen enfocados a definirse entre dos alianzas, la de Morena-PT y la del Frente Unido por México (PRD, PAN y MC).

Los demás partidos parecen ser música de acompañamiento, con todo y que el PRI prepara la competencia de uno de sus prospectos presidenciales que no sea requerido para esa tarea.

Para los priistas resulta fundamental recoger el mayor número de votos posibles en la capital del país, sabedores de que un triunfo es casi imposible de pensarlo.

Desde que se decidió democratizar la capital del país, el partido tricolor ha proyectado para ese cargo a varias de sus figuras políticas de nivel nacional, que han transitado por gabinetes presidenciales y hasta liderado el partido, sin acercarse siquiera al triunfador.

Primero fue Alfredo del Mazo González quien sucumbió ante Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, aunque sí logró ubicarse en segundo lugar, bajando al tercero a uno de los íconos panistas, Carlos Castillo Peraza.

Del Mazo González había sido secretario de Energía y gobernador del Estado de México, así como uno de los aspirantes presidenciales del PRI a suceder a Miguel de la Madrid Hurtado.

En aquella ocasión, por única vez, el Jefe de Gobierno capitalino fue electo por tres años.

Jesús Silva Herzog fue el siguiente candidato, ya para un período sexenal. Ex secretario de Hacienda y de Turismo, ex embajador de México y ex director de Infonavit, se le consideró un personaje apto para ese cargo, aunque enfrente tuvo como adversario al ganador de la contienda, Andrés Manuel López Obrador e incluso a Santiago Creel Miranda, del PAN, que se ubicó en la segunda posición, siendo relegado hasta el tercer sitio.

Por segunda ocasión consecutiva, los priístas no pintaron en la capital del país.

Beatriz Paredes Rangel, ex gobernadora de Tlaxcala, ex coordinadora de la fracción del PRI en la Cámara de Diputados, ex subsecretaria de Gobernación y de la Reforma Agraria, ex embajadora en Cuba, entre otros cargos, fue enviada como candidata seis años más tarde y el fracaso fue similar al de Silva Herzog. Beatriz quedó en tercer lugar, detrás del ganador Marcelo Ebrard Casaubón, del PRD, como todos los demás y de Demetrio Sodi de la Tijera, que abanderó al PAN.

Seis años más tarde, Beatriz repitió como candidata del PRI y la brecha se amplió, ya que Miguel Ángel Mancera superó por mucho a sus adversarios. Lo mejor para el PRI fue que Beatriz les generó casi un millón de votos, aunque el ganador sumó más de 3 millones de sufragios.

Cuatro elecciones en que el PRI sumó fracasos, sin obtener el triunfo en el cargo principal de jefe de gobierno, siendo enviado dos veces al tercer lugar y en las otras al segundo, lejano del ganador.

Si acaso una triste victoria en la delegación más alejada de todas, la de Milpa Alta y una diputación federal, fue el resultado de sus primeros tres intentos, hasta que hace tres años, en los cambios de Jefes Delegacionales el PRI se posicionó con victorias en Cuajimalpa, Magdalena Contreras y nuevamente Milpa Alta.

De ahí que esté dispuesto al sacrificio de alguna de sus cartas principales en el gabinete, donde se destacan los nombres del los secretarios de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer; de Salud, José Ramón Narro o de Turismo, Enrique de la Madrid Cordero, con la intención de llegar o superar la marca del millón de sufragios, contando con el respaldo de los partidos Verde, Nueva Alianza y Encuentro Social.

Es tal la desesperación que los priístas están considerando a Roberto Campa Cifrián actual subsecretario de Derechos Humanos de la secretaría de Gobernación, catalogado como un político hábil, serio y discreto, pero situado como eterno perdedor.

Ya intentó en el pasado ser candidato priista al gobierno del entonces Distrito Federal, siendo vencido por Silva Herzog y luego fue candidato presidencial de Nueva Alianza, obteniendo un puñado de votos.

La apuesta priista conlleva el tratar de arrebatar votos a las alianzas de Morena-PT y a la de PAN-PRD-MC, los que se enfrascarán en una batalla campal. En el caso de Morena-PT ya tienen definido su candidato en la persona de Claudia Sheinbaum, jefa delegacional en Tlalpan, mientras que en la otra alianza, se pretende que la abanderada sea Alejandra Barrarles.

¿Condolencias sólo para los poderosos?

El fiscal del Estado de México, Alejandro Gómez entra en la categoría de abyecto, con sus reiteradas condolencias a la familia del empresario Adolfo Lagos Espinosa y a los directivos de Televisa. En cuanto noticiario aparece el fiscal inicia con la misma cantaleta.

Pareciera que busca busca justificarse por el asesinato ocurrido y evitar el implacable juicio de la televisora sobre una dependencia que no logra contener la ola de violencia en esa entidad.

Y es que hasta ahora no se ha escuchado ningunas condolencias para los familiares de otros asesinados, ni para sus jefes. Será que solamente se otorgan estas cuando se trata de personajes conocidos.

Reconocimiento a Joaquín Hendricks

El ex gobernador de Quintana Roo, Joaquín Hendricks Díaz, fue objeto de un reconocimiento por el Instituto de Administración Pública del estado, por la labor desarrollada durante su gestión.

Fue en el período de gobierno de Joaquín Hendricks Díaz que se estableció la Ley del Servicio Público, siendo Quintana Roo, el pionero en ese sentido, en donde se buscó la armonización entre criterios políticos y perfiles profesionales para conformar un equipo de gobierno y para las acciones de continuidad en beneficio de los gobernados.

