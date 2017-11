Preparan en EU ópera en español sobre Pablo Escobar

La obra de Matteo Neri se estrenará a fines de 2018

Matteo Neri comenzó a cocinar la idea de crear una ópera sobre Pablo Escobar hace dos años, cuando le invadió el deseo de componer una obra que interesara a todo tipo de público, no solamente al público “conocedor”.

“Con el paso del tiempo, he descubierto lo difícil que es lograr esto, sin que la ópera parezca fuera de los parámetros del género. La ópera requiere una intensa, casi exagerada cantidad de drama, y el tema de la guerra contra el narco no solamente es relevante, sino también muy dramático. Cada que escucho sobre los líderes de los cárteles o sus representaciones en televisión o películas, me resulta imposible no pensar en ellos como personajes de una ópera. Así nació el proyecto de ‘Escobar’”, comparte Matteo.

Desde su exitosa participación en el showcase Frontiers de Fort Worth Opera en mayo del 2017, en el que presentó fragmentos de “Escobar” a la prensa y público en general, Matteo trabaja en el libreto de la obra con el escritor colombiano Fabián Vega Osorio.

“Fabián le ha añadido una nueva dimensión a la ópera, tanto en términos dramáticos como históricos. No puedo pedir mejor compañero creativo para este proyecto”.

Para el compositor radicado en Nueva Jersey, el tono musical para cada pieza o aria lo definen los personajes.

“Nunca sigo un proceso específico, pero para este trabajo noté que escribía con un estilo diferente para cada personaje. Por ejemplo, la música para el presidente César Gaviria es más dramática y tradicional, mientras que los sonidos de Pablo Escobar son más folclóricos, sencillos. Esto te da una idea de cada personaje aún antes de escucharlos cantar”, asegura Matteo.

LA MUERTE DE UN NARCOTRAFICANTE

Para amplificar aún más el drama de “Escobar”, Matteo eligió los últimos años de vida del narcotraficante, algo que también le permite añadir una moraleja a la historia.

“Quiero que quede claro que aunque la vida de Escobar fue fascinante, ser un narcotraficante nunca tiene un final feliz”.

Matteo espera estrenar “Escobar” a finales del 2018.

SOBRE MATTEO NERI

El compositor Matteo Neri (1989) tiene una versátil experiencia en el mundo de la música. Su experiencia abarca películas, música de orquesta, música de cámara, y ópera.

Recibió su Maestría en Composición para Cine, Televisión y Videojuegos por el Berklee College of Music (Boston) en el 2014, la Licenciatura en Teoría Musical y Composición por el Westminster Choir College de Rider University (Nueva Jersey) en 2013, y participó en un taller de composición para cine por la ASCAP/New York University en 2013.

Actualmente, Matteo se desempena como compositor en Comma Music, compania líder en la musicalización de comerciales, televisión y películas.

Ha trabajado en Los Ángeles con el compositor ganador de un Emmy Alex Wurman. Asimismo, colabora con FORTE, un grupo de tenores que fueron finalistas del show “America’s Got Talent”.

Recientemente comenzó el proyecto “Yard Road Productions”, que apoyará a jóvenes compositores que deseen expandir sus audiencias.

Para amplificar aún más el drama de “Escobar”, Matteo eligió los últimos años de vida del narcotraficante, algo que también le permite añadir una moraleja a la historia