“El Rey León” ofrece función para niños damnificados de los sismos en Morelos

En la primera función especial para los menores se recibieron a 90 de ellos con la compañía de profesores y padres de familia, para que pudiesen tener una experiencia inolvidable en el teatro más moderno de la Ciudad de México, con este increíble show de calidad

Asael Grande

Como parte de las acciones solidarias y comprometidas con los afectados del sismo del 19 de septiembre, Fundación CIE diseñó una estrategia de ayuda ante la emergencia, la cual consistió en la implementación de 66 refugios temporales para las familias del estado de Morelos, así como 14 aulas educativas temporales y una ludoteca, por medio de la organización internacional CADENA.

El elenco de “El Rey León” y Fundación CIE inauguraron la Primera Ludoteca Transitoria en la Unidad Deportiva Roberto “Monito” Rodríguez, en Tlaquiltenango, Morelos, con el objetivo de ofrecer un espacio de juego a las 500 niñas y niños de la región. En este evento, los actores dieron una probadita de las canciones que se interpretan en el increíble musical e invitaron a 500 niñas y niños a 4 funciones especiales en los meses de noviembre y diciembre, para lo cual transportes Lipú donará sus servicios para poder trasladar de manera segura a los pequeños.

Existe una gran expectativa de parte de las niñas y niños por asistir, ya que para la mayoría es la primera vez que acuden a la Ciudad de México, y también a un teatro, además de poder ver un escenario a los actores que tuvieron una convivencia con ellos en su comunidad. En la primera función especial para los niños, se recibieron a 90 de ellos con la compañía de profesores y padres de familia para que pudiesen tener una experiencia inolvidable en el teatro más moderno de la Ciudad de México, con este increíble show de calidad internacional, con una historia ideal para la edad de los invitados especiales de “El Rey León”.

En entrevista con DIARIO IMAGEN, el actor Agustín Argüello, quien interpreta el papel de Simba en “El Rey León”, comentó que “OCESA y CIE han estado haciendo estas cosas para ayudar, en la forma que está a nuestro alcance, y en nuestro poder a los damnificados de los sismos en Morelos, vamos a tener 500 niños invitados para que puedan presenciar la función y tomarse un foto con el elenco de esta obra que está a punto de terminarse, nosotros hacemos esto para ellos, tenerlos aquí felices y contentos, nos ayuda a nosotros a dar una mejor función y estar al cien para ellos; yo llevo año y medio interpretado a Simba, nos faltan ocho semanas para que termine esta hermosa temporada de ‘El Rey León’, que ha roto récords en todos los aspectos del teatro aquí en México, el personaje me deja cada día algo diferente, me ayuda a que todas las metas sean otras, eso me hace crecer como artista y como actor, el 14 de enero será la última función, ésta ha sido mi primera obra grande que he hecho, le he encontrado un gusto y un amor en particular”.

Fundación CIE, orgullosa de generar impacto social, con esta actividad llega a los 963 eventos realizados en beneficio de más de 412,700 personas, gracias a su programa estelar “Creamos Alegrías” para dar bienestar y momentos agradables a la población más vulnerable.

