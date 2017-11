El fastuoso espectáculo “ZhaoJun La Princesa”, por primera vez en México

Este montaje, con más de 70 artistas en escena, que se presentará el próximo 28 de noviembre en el Auditorio Nacional, cierra el Año Cultural de la República Popular China en México

Arturo Arellano

FR Producciones y la Ópera Nacional de China presentarán por primera vez en nuestro país la espectacular historia “ZhaoJun La Princesa”, en la que participan más de 72 artistas en escena, entre actores, acróbatas, bailarines, cantantes, músicos y todos los que componen la conmovedora historia.

Este show cierra el Año Cultural de la República Popular China en México, por lo que ofrecerán funciones en Guadalajara, Puebla y Ciudad de México, esta última el 28 de noviembre en Auditorio Nacional.

Felipe Radrigan, director de FR Producciones, compañía que hace la producción del fastuoso espectáculo, platicó en entrevista para DIARIOIMAGEN. “Es un espectáculo de una magnitud impresionante, que el Ministerio de Cultura de China decidió que fuera de esas dimensiones, para darle la importancia que merece al cierre del Año Cultural de la República Popular China en México. Es una historia de las cuatro más importantes de la China Antigua con una superproducción, traen tres contenedores de escenografía, vestuarios, iluminación y 72 artistas en escena, es algo nunca antes visto en México”.

Describe que el espectáculo es “una fusión de danza folclórica, moderna y clásica, tiene acrobacia, música, todos los elementos de los factores culturales que influyen en China. En tanto, la historia no creo que tenga alguna similitud con nuestra cultura o con su historia, porque ésta es la historia de una mujer, de las cuatro más importantes de la historia antigua China, que logra la paz en su tierra, casándose con el rey enemigo, de una parte del Norte de China, que ahora es Mongolia, pero en aquel entonces eran pueblos nómadas, con su acción de casarse, logró una paz de más de 60 años.

En México no tenemos una historia de ese tipo, a pesar de nuestro acervo y eso es lo interesante, que la gente realmente verá algo nuevo”.

Refiere que el mensaje de esta historia es “el fortalecimiento del soft power de China en el sentido de la influencia que tienen en el mundo y de su cultura que quizá no tiene que ver mucho con lo que hacen últimamente. Yo creo que el mensaje es que están aquí y van a seguir aquí, proponiendo, fuertes y no sólo en el aspecto cultural, técnico e intelectual, pues están teniendo una participación muy grande y no sólo en la élite”. En un año de actividades culturales de China en México dijo que se lograron más de un millón de espectadores.

Asegura que “estas actividades han resultado en un intercambio cultural muy importante, el Ministerio Cultural de China organiza 5 mil espectáculos de cultura al año en China y la participación de México es bastante importante, muchos grupos de artistas mexicanos son invitados a los festivales chinos, así que el intercambio existe y estamos tratando de incrementarlo y hacerlo masivo”.

En total, la compañía se compone de 91 personas, entre artistas, staff y producción que viajan desde China, por lo que traer el espectáculo a México, realmente es un esfuerzo mayúsculo “Yo quisiera que la gente se acercara realmente a este espectáculo y a la cultura en general. La gente que ha tenido la posibilidad de ver alguna de las actividades de este año de China en México, van a querer tener esta conclusión y los que no han visto nada de esta labor, estoy seguro de que no se van a arrepentir de hacerlo. Es un espectáculo muy bien balanceado, generalmente si se trabaja para tener recuperación económica, pero este no es el caso” dijo, por lo que los boletos oscilan de los 250 a 800 pesos.

