CD9 cuenta su historia en libro

La boy band relata las experiencias antes y después de pertenecer a este grupo, en su libro biográfico “Nuestra historia”, en el cual confiesan algunos secretos

Asael Grande

La popular boy band mexicana, CD9 (acrónimo Código Nueve), compuesta por Jos Canela, Alonso Villalpando, Freddy Leyva, Alan Navarro y Bryan Mouque, quienes debutaton en “The Party”, captando la atención de la compañía Sony Music México con quien firmaron un contrato discográfico, lanzan su primer libro oficial, en donde los chicos nos hablan de todo, desde el surgimiento del grupo, hasta sus más íntimos secretos, así como de sus familias, sueños, pérdidas y retos.

Con fotografías exclusivas y testimonios que harán que cada coder atesore este libro por siempre: “estamos muy contentos por este libro, le echamos mucho amor a contar nuestra historia, lo hicimos con mucho cariño, este mes de noviembre nos está sorprendiendo mucho, estamos presentado algo que nunca imaginamos que iba a pasar, tener un libro sobre nuestra historia, y poder platicar cómo son nuestros días, y cómo fueron antes de ser CD9, qué fue lo que vivimos para estar aquí ahora, con este libro nos sentimos muy bien, cada que lo hojeamos sentimos que hablamos entre nosotros, tal vez contándonos nuestras verdades y las experiencias que no conocíamos de nosotros, es como un diario personal bastante padre que vamos a recordar durante mucho tiempo”, comentó Jos Canela

Música, secretos y sueños, es lo que incluye el libro CD9 Nuestra historia, y que contiene un prólogo realizado por Jesús López, mánager de CD9, quien escribe: “CD9 me han ayudado a desempeñar papeles que ni me imaginaba tener en la vida, para ellos he sido el psicólogo de cabecera, doctor, padre, amigo nutriólogo, animador, réferi. Ellos me han enseñado a ser mejor y trabajar con pasión, es así como ellos han cambiado mi vida, y a través de las páginas, cambiarán la tuya”.

Tras una exitosa preventa, CD9 agotó en tiempo récord, 2,500 ejemplares de su libro. Como parte de la promoción del libro Nuestra historia, CD9 se presentará en la Feria Internacional del Libro el próximo 2 de diciembre, en donde estarán cerca de sus coders para compartir el nuevo logro en la carrera del grupo. Al festejo del libro, se una la salida del nuevo material discográfico “3/4”, que es la continuación del EP “5”, certificado Disco de Oro por más de 30 mil unidades vendidas. El éxito de los sencillos “No le hablen de amor” (Disco de Oro digital), y “Lío en la cabeza” de su primer EP, confirma la aceptación del público en la nueva etapa musical de CD9.

Será el próximo 12 de enero de 2018 cuando CD9 pise el escenario del Auditorio Nacional como parte del arranque se su nuevo tour Modo Avión, en lo que será la tercera ocasión que Jos Canela, Alonso Villalpando, Freddy Leyva, Alan Navarro, y Bryan Mouque, pisen el Coloso de Reforma.