Haydée Milanés iniciará el 2018 con un concierto inolvidable en México

La hija del gran Pablo Milanés pretende arrancar un año lleno de éxitos y amor

Arturo Arellano

Haydée Milanés pertenece a una dinastía musical bastante prolífera de parte de su padre el cantautor Pablo Milanés; sin embargo, desde su niñez ella se dispuso a forjar su propio camino y para ello ha trabajado arduamente en encontrar su propio estilo musical. Ahora con una carrera consolidada y sus propios éxitos, Haydée se presentará en el Lunario del Auditorio Nacional, donde celebrará al amor con la música. Si bien este concierto se tenía pensado para el 12 de octubre pasado se pospuso para el 18 de enero de 2018, a razón de los terremotos acontecidos en la Ciudad de México.

Durante su visita a la redacción de DIARIO IMAGEN, la joven y talentosa cantautora exclamó. “Vengo con mi trío, es la primera vez que me voy a presentar sola en la Ciudad de México y además con invitados especiales, me acompañará Rosalía León, Edgar Oceransky, Carlos Varela, más las confirmaciones que estamos esperando. Estamos preparando un repertorio con el que resaltamos a los grandes autores de la música cubana, como Martha Valdez, José Antonio Méndez, mi padre Pablo Milanés y otros. Después daré espacio para alguna canción mexicana de la que soy admiradora y por supuesto tampoco dejare de lado las canciones que me dieron a conocer de mi primer disco”.

Con la herencia musical que tiene de parte de su padre refiere que “me ha costado trabajo ganar mi propio lugar, tiempo y maduración, pero creo que luego de varios años de trabajo arduo, ya lo he logrado, mi camino y mi estilo. Creo que también es lo que me ha hecho acercarme con otra mirada a la obra de la que tanto pude aprender, que es la obra de mi padre. Soy admiradora de mi padre, creo que él también es fan mío (risas) y eso es muy bonito, porque yo sali de él, en todos los sentidos y musicalmente es mi mayor inspiración e influencia, me enorgullece saber que le gusta lo que hago, ahora compartimos la música, hacemos cosas juntos”.

Adelantó que además del disco que hizo junto a Pablo Milanés ya prepara uno más para tributarlo.“Hicimos ‘Amor’, con canciones a dúo, pero ahora preparo un homenaje a su música, cantando sus temas en compañía de grandes estrellas de la música como Edgar Oceransky, Carlos Varela, Lila Downs, Omara Portuondo, Fito Páez, Pancho Céspedes, así que eso me tiene muy feliz, pues es una muestra muy grande de respeto y admiración de su parte hacia la música de mi padre. Yo sabía que mi padre es admirado y querido en el mundo, pero esto me lo deja más claro”.

En ese mismo tenor refiere que ya ha lanzado “como sencillo un tema a dueto con Lila Downs, ‘La vida no vale nada’ que habla precisamente de la importancia que tiene el poder ayudar a las demás personas y el poco valor que tiene una vida en la que no haces nada por los demás. Esta canción la elegimos mucho antes de que sucedieran los terremotos de septiembre en México y sin embargo de pronto esta ahora saliendo en un momento en el que hace mucha falta recordarnos ese tipo de mensajes”.

Estos sismos fueron la razón también de que el concierto cambiara su fecha, ahora para el 18 de enero del año entrante, a celebrarse de igual manera en el Lunario del Auditorio Nacional y cabe destacar también que en la compra del boleto de entrada, todos se harán acreedores al disco deluxe de la famosa cantante.